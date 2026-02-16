16 feb. 2026
Nacional

Hugo Adrián Benítez: “Es algo soñado”

Uno de los goleadores de Nacional ante Cerro Porteño, Hugo Adrián Benítez sostuvo que fue “algo soñado” y que había anunciado que marcaría un tanto.

Febrero 16, 2026 12:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Adrián Benítez

Hugo Adrián Benítez hizo el 0-2 final.

Foto: Gentileza - Nacional

Hugo Adrián Benítez anotó el segundo gol de Nacional sobre Cerro Porteño para estar en la cima del Torneo Apertura. “Estoy muy feliz, contento porque es algo soñado”, aseveró el delantero.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el atacante reveló que previamente, cuando entraban para los ejercicios precompetitivos, “a Gerardo Ortiz le dije que en ese arco iba a hacer un gol e hice”.

Hugo Adrián Benítez apuntó que esa acción debía terminar en gol “por la jugada que metió Roque (Santa Cruz)”. En tono de broma, el jugador manifestó sobre el experimentado delantero: “Corrió más que nosotros”.

“Creo que hace rato no se le estaba ganando a Cerro, hace dos años. Es algo muy lindo para seguir punteros”, sentenció. Con esta victoria, Nacional está con 12 puntos en la cima de la clasificación.

Nacional Hugo Adrián Benítez Cerro Porteño
Redacción D10
