Hugo Adrián Benítez: “Es algo soñado”

Hugo Adrián Benítez anotó el segundo gol de Nacional sobre Cerro Porteño para estar en la cima del Torneo Apertura. “Estoy muy feliz, contento porque es algo soñado”, aseveró el delantero.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el atacante reveló que previamente, cuando entraban para los ejercicios precompetitivos, “a Gerardo Ortiz le dije que en ese arco iba a hacer un gol e hice”.

Hugo Adrián Benítez apuntó que esa acción debía terminar en gol “por la jugada que metió Roque (Santa Cruz)”. En tono de broma, el jugador manifestó sobre el experimentado delantero: “Corrió más que nosotros”.

“Creo que hace rato no se le estaba ganando a Cerro, hace dos años. Es algo muy lindo para seguir punteros”, sentenció. Con esta victoria, Nacional está con 12 puntos en la cima de la clasificación.