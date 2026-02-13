Nacional tiene una parada “más difícil todavía”

Nacional viene de caer ante Olimpia y ahora le toca Cerro Porteño. El técnico Felipe Giménez mencionó que tuvo “una parada difícil el otro día, esta es más difícil todavía, ante el último campeón”.

“Hay que tratar de estar todos prendidos para este partido muy difícil ante el último campeón en su casa (…) Tratar de enfocarnos en recuperar la confianza, recuperar nuestro juego, algunas cosas que se quedaron en el debe”, indicó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el estratega sostuvo que hay que “buscar recuperarnos, buscar seguir creciendo porque en el fútbol no te da tiempo y en la semana insistimos mucho en lo emocional, en todo lo bien que veníamos trabajando para poder seguir ajustando y encontrar nuestra mejor versión”.

Por lo anímico, explicó que comenzaron “con un puntaje ideal. Hablo de la recuperación porque a nadie le gusta perder así, en los minutos de adición”. Nacional arrancó ganando las tres fechas iniciales del Torneo Apertura, pero en la cuarta cayó ante Olimpia y ahora le toca Cerro Porteño.