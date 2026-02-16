Felipe Giménez destaca a Roque Santa Cruz

Nacional venció 2-0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura y volvió a adueñarse de la cima del certamen con un Felipe Giménez inteligente para plantear el partido.

El técnico tricolor se refirió al gran triunfo obtenido en La Nueva Olla. “Sabíamos que jugábamos ante el último campeón, ante un rival de jerarquía, pero Nacional fue valiente y también supo sufrir”, comenzó diciendo.

El adiestrador es consciente de que la victoria es más que merecida. “La gente de Nacional y el grupo se merecía este triunfo”, indicó.

Sobre Roque Santa Cruz, figura en el tramo final del encuentro con una esa gran jugada para el segundo gol, manifestó: “Desde su llegada a Nacional, este es uno de esos días me puse muy contento por él. Roque representa mucho para nuestro fútbol y por su trayectoria es una persona a la que da gusto escuchar”, cerró.

Nacional es líder del torneo Apertura con 12 unidades y la próxima fecha recibirá a Ameliano en el estadio Arsenio Erico.