La espectacular acción de Roque Santa Cruz

Nacional le quitó el invicto a Cerro Porteño al vencerlo por 2-0 en La Nueva Olla en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura con goles de Sebastián Vargas y Hugo Adrián Benítez.

El segundo tanto tricolor tuvo activa participación de Roque Santa Cruz que a sus 44 años demostró toda su jerarquía y vigencia recibiendo todo tipo de elogios.

Roque recuperó una pelota en el área de Nacional, corrió unos 45 metros y lanzó un centro de primera a la cabeza de Alexis Cañete que quitó a quemarropa el portero Alexis Martín Arias y de rebote Hugo Adrián Benítez liquide el partido.

Roque Santa Cruz había ingresado a los 70 minutos de partido y fue clave para liquidar el compromiso en el tramo final del encuentro.

Nacional vuelve a ser líder del Apertura con 12 unidades. Cerro Porteño quedó con 8, muy relegado atrás.

La próxima fecha, Cerro Porteño jugará ante Olimpia el Superclásico y Nacional recibirá a Ameliano.