16 feb. 2026
Nacional

La espectacular acción de Roque Santa Cruz

VIDEO. Roque Santa Cruz participó de manera fantástica en el segundo gol de Nacional llevándose todos los elogios a sus 44 años.

Febrero 16, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
20260216_073912.jpg

Roque Santa Cruz f

Nacional le quitó el invicto a Cerro Porteño al vencerlo por 2-0 en La Nueva Olla en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura con goles de Sebastián Vargas y Hugo Adrián Benítez.

El segundo tanto tricolor tuvo activa participación de Roque Santa Cruz que a sus 44 años demostró toda su jerarquía y vigencia recibiendo todo tipo de elogios.

Roque recuperó una pelota en el área de Nacional, corrió unos 45 metros y lanzó un centro de primera a la cabeza de Alexis Cañete que quitó a quemarropa el portero Alexis Martín Arias y de rebote Hugo Adrián Benítez liquide el partido.

Roque Santa Cruz había ingresado a los 70 minutos de partido y fue clave para liquidar el compromiso en el tramo final del encuentro.

Nacional vuelve a ser líder del Apertura con 12 unidades. Cerro Porteño quedó con 8, muy relegado atrás.

La próxima fecha, Cerro Porteño jugará ante Olimpia el Superclásico y Nacional recibirá a Ameliano.

Roque Santa Cruz Nacional Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
fjff.jpg
Nacional
Hugo Adrián Benítez: “Dejar la vida por estos colores”
Hugo Adrián Benítez, autor del gol del triunfo para Nacional, dio sus sensaciones y habló de lo que viene.
Enero 28, 2026 01:02 p. m.
Nacional.jpg
Nacional
Felipe Giménez: “La victoria te da confianza”
Felipe Giménez, técnico de Nacional, valoró el ajustado triunfo ante Luqueño, asegurando que un resultado positivo siempre ayuda para trabajar mejor y crecer en confianza.
Enero 28, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
nacional 1.jpg
Nacional
Roque: “La idea es coronar todo el trabajo con un título”
Roque Santa Cruz, legendario delantero paraguayo, se apresta para protagonizar otro año como profesional y en el que buscará cerrar con un título. “Esa es la consigna y el objetivo claro”, comentó.
Enero 22, 2026 02:52 p. m.
nacional equipacion 2026
Nacional
Nacional presenta la nueva piel para la temporada 2026
Nacional mantiene sus tradicionales colores en las tres alternativas de equipos, de cara a los desafíos que afrontará en diversas categorías.
Enero 21, 2026 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Adrián Benítez
Nacional
El objetivo de Nacional es “salir campeón”
Con Roque Santa Cruz como principal contratación, Nacional tiene el objetivo claro. En la Academia se apunta a “salir campeón”, comentó Hugo Adrián Benitez.
Enero 20, 2026 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
nacional entrenamiento
Nacional
Enrique Sánchez, con altas expectativas para el estreno de Nacional
El presidente del Tricolor evaluó la etapa de pretemporada y confirmó que el cupo de incorporaciones está cerrado.
Enero 19, 2026 01:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más