Felipe Giménez sobre Ameliano: “Un rival trabajado”

Felipe Giménez, técnico del líder Nacional, reconoció que la obligación era ganar en casa pero tenían en frente un rival bien trabajado como Ameliano.

El líder Nacional tropezó en casa al igualar 1-1 ante Sportivo Ameliano en el inicio de la sexta fecha del torneo Apertura, algo que pone en riesgo su condición de líder del certamen.

El técnico Tricolor Felipe Giménez reconoció que tenían la obligación de ganar en casa pero que en frente estaba un gran equipo. “Uno jugando en casa tiene la obligación de ganar, pero nos encontramos con un equipo bien trabajado y ordenado que nos hizo cuesta arriba el partido”, comenzó diciendo.

Felipe Giménez fue consiente que el primer tiempo fue bastante complicado. “Los primeros 45 minutos no estuvimos cómodos”, indicó.

También se refirió a que la lucha recién empieza. “Esta va a ser una carrera de resistencia donde el mejor mental y emocionalmente se va a llevar rl premio”, apuntó.

Nacional sigue siendo líder del Apertura con 13 puntos pero podría perder dicho privilegio si Olimpia (11) derrota a Cerro Porteño en el superclásico.

