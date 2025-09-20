20 sept. 2025
Ronaldo Martínez sigue en racha en Platense

VIDEO. Ronaldo Martínez marcó un golazo para Platense, de tiro libre, frente a Lanús. En el Granate celebró un tanto el defensor paraguayo José Canale.

Septiembre 20, 2025 10:20 a. m. • 
Por Redacción D10
ronaldo martinez.jfif

Ronaldo Martínez celebra un gol de Platense.

Foto: Gentileza

Ronaldo Martínez marcó un golazo de tiro libre para Platense, que sucumbió en su visita a Lanús, de José Canale, quien también celebró un tanto, el primero en la victoria de su equipo por 2-1 por la fecha 9 del Clausura argentino.

La definición de Martínez se produjo demasiado tarde (95 min), aunque fue espectacular nuevamente. El paraguayo, que viene de anotar un gol de chilena en la fecha pasada, ahora demostró delicadeza en la ejecución de la pelota parada.

Con esta conquista incrementa sus números en la tabla de goleadores, que lidera con 6 tantos. Sus grandes actuaciones con la camiseta del Calamar le valieron su citación a la Albirroja para el último combo de Eliminatorias y la renovación de su contrato con Platense.

En otros partidos, Racing Club venció a Huracán por 0-2 y Vélez Sarsfield por 1-2 a San Juan en partidos de la novena jornada del Torneo Clausura argentino.

Ambos equipos están involucrados en los cuartos de final de la Copa Libertadores, que definirán este sábado.

Con goles del colombiano Duván Vergara y Matías Zaracho, la Academia se impuso a domicilio a Huracán y llega afilado al cruce como local ante Vélez, luego de haberse impuesto por 0-1 en la ida en el Estadio José Amalfitani.

En tanto, el Fortín tuvo su impulso anímico para revertir esta serie al imponerse por 1-2 ante San Martín, en San Juan, con los goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. Descontó Ignacio Puch.

Redacción D10
