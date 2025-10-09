09 oct. 2025
Fútbol Internacional

Ronaldo Martínez le interesa a Racing

Octubre 09, 2025 08:12 a. m. • 
Por Redacción D10
ronaldo martinez.jfif

Ronaldo Martínez, delantero paraguayo de Platense.

Foto: Gentileza

Ayer trascendió que uno de los delanteros que Racing pretende incorporar para jugar las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo es paraguayo.

Se trata del internacional Ronaldo Martínez, quien viene jugando con mucho suceso para Platense. Elías Torres sufrió la rotura de ligamentos cruzados anterior en la rodilla derecha y por ello Racing tiene un cupo para incorporar, por lo que de darse el trapaso, Martínez, por reglamento, podrá disputar también el torneo casero. Milton Giménez y Sebastián Villa son otros que interesan.

Redacción D10
