Lautaro Martínez tumba al Pisa

El Inter de Milán se recuperó este domingo de su derrota en el derbi ante el Milan con una victoria balsámica ante el recién ascendido Pisa (0-2), con un doblete del argentino Lautaro Martínez.

lautaro martínez

Lautaro Martínez celebra un gol del Inter.

Foto: EFE

El Inter de Milán se recuperó este domingo de su derrota en el derbi ante el Milan con una victoria balsámica ante el recién ascendido Pisa (0-2), con un doblete del argentino Lautaro Martínez que le coloca como el máximo goleador de la Serie A y el cuarto de la historia de la historia ‘nerazzurra’ en solitario.

Apareció el capitán en el momento oportuno una vez más. Dos zarpazos casi idénticos, en el 69 y en el 83, que disiparon dudas en Pisa y reconciliaron al equipo tras la derrota en el derbi de Milán. Superó el ‘Toro’ con este doblete los cinco tantos de su compatriota Nico Paz y se aupó a lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato italiano (6).

Y ya con 163 tantos se colocó como el cuarto máximo goleador de la historia del Inter, superando definitivamente los 161 con los que empataba a Sandro Mazzola, ya en el quinto puesto.

Pudieron ser tres los tantos del jugador diferencial del rumano Crstian Chivu, pero el palo le apartó del triplete en un partido muy complicado ante un recién ascendido como el Pisa que no dejó espacios en todo el duelo, con el español Raúl Albiol ejerciendo de líder en la zaga a sus 40 años.

La resistencia de Albiol y compañía duró hasta casi el minuto 70, cuando la joven perla ‘nerazzurra’, el italiano Francesco Pio Esposito, sacó un centro raso desde el perfil zurdo que encontró en Lautaro un aliado perfecto. Armó la zurda el argentino y fusiló a Scuffet para desarticular al Pisa, entrenador por Alberto Gilardino.

El segundo tanto, poco más de 10 minutos después, fue muy parecido. Desde el otro perfil, en este caso, con Barella sacando un centro potente y raso que Lautaro, perfectamente ubicado en el segundo palo, alejado de su marca, se encargó de empujar casi bajo palos.

Intentó el Pisa recortar distancias en los minutos finales, pero ni la entrada de Louis Thomas Buffon, hijo del mítico guardameta italiano, en lo que fue su segundo partido en la máxima categoría del campeonato doméstico italiano, pudo cambiar la victoria de un Inter que, gracias a su capitán, es virtualmente tercero con 27 puntos, a la espera del resultado entre el Roma-Nápoles que cierra el domingo.

-- Ficha técnica:

. 0 - Pisa: Scuffet; Caracciolo, Albiol (Lorran, m.80), Canestrelli; Touré, Piccinini (Leris, m.71), Aebischer, Marin, Angori (Tramoni, m.71); Meister (Buffon, m.90), Nzola (Moreo, m.90).

. 2 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi (Bisseck, m.67), Bastoni; Luis Henrique (Diouf, m.67), Barella, Calhanoglu, Sucic (Zielinski, m.46), Dimarco; Thuram (Pio Esposito, m.67), Lautaro Martínez (Carlos Augusto, m.89).

Goles: 0-1, m.69: Lautaro; 0-2, m.83: Lautaro.

Árbitro: Marco Guida. Mostró tarjeta amarilla a Caracciolo (m.26), Albiol (m.61) por parte del Pisa; y a Acerbi (m.35) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Romeo Anconetani - Arena Garibaldi de Pisa (norte de Italia). EFE

