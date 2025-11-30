El Chelsea resiste con 10 ante el Arsenal

El Chelsea, con diez jugadores desde el minuto 38 por la expulsión del Moisés Caicedo, resistió ante el Arsenal, líder de la Premier, y consiguió un valioso empate gracias al gol de Trevoh Chalobah, que fue respondido diez minutos después por un tanto de cabeza de Mikel Merino para poner las tablas en el marcador.

En un derbi muy tenso, con tres amarillas en los primeros compases del partido y continuas discusiones entre los jugadores, el duelo estuvo condicionado por la roja directa al ecuatoriano que realizó una entrada fea y a destiempo sobre los tacos de Mikel Merino.

A pesar del contratiempo, los de Enzo Maresca consiguieron adelantarse en el marcador por medio de Chalobah, pero no consiguieron resistir y acabaron recibiendo el tanto del español, que permiten a los ‘Gunners’ mantener una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City y de seis sobre el Chelsea.

El Arsenal fue el primero en intentarlo por medio de Bukayo Saka, que tuvo un buen enfrentamiento con Marc Cucurrella, apercibido desde el minuto once, pero su remate fue despejado con el pie por Robert Sánchez.

El inglés fue un martillo por banda y puso en serios peligros al español, que había salido vencedor el pasado martes ante su compatriota Lamine Yamal.

Los de Enzo Maresca, empujados por su afición, comenzaron a carburar poro a poco por medio de un Estevao, que no tuvo su mejor día y fue sustituido en el descanso.

El brasileño cazó una bola en el área, que incomprensiblemente mandó a las nubes, y poco después, lo intentó desde fuera del área sin éxito ya que el esférico se fue desviado.

El joven talento fue también asistió a Enzo Fernández, pero el disparo del argentino se fue directo a las manos de David Raya.

Cuando los locales se encontraban más cómodos y conseguían controlar el duelo, llegó la acción que cambiaría por completo el rumbo del partido.

El ecuatoriano Moisés Caicedo, uno de los baluartes de este Chelsea, realizó una entrada a destiempo con los tacos en el tobillo de Mikel Merino, que a pesar de que en primera instancia el árbitro le mostró tarjeta amarilla, rectificó su decisión al ver la jugada en e monitor del VAR.

El partido se les ponía a cuesta arriba a los locales que tenían que aguantar con uno menos los minutos finales de la primera parte y toda la segunda.

El Arsenal comenzó a dominar la pelota, mientras los ‘blues’ se juntaban en defensa evitando las pocas acometidas de los de Mikel Arteta, que solo tuvieron un disparo del brasileño Gabriel Martinelli que fue respondido con una buena estirada de Robert Sánchez.

Tras el descanso, Enzo Maresca dio entrada a Alejandro Garnacho por Estevao, mientras que Arteta dejó fuera a Riccardo Calafiori para sacar a Myles Lewis-Skelly.

A los tres minutos de la reanudación, David Raya sacó una mano milagrosa a Joao Pedro tras una falta botada por Pedro Neto que se fue a saque de esquina.

Reece James fue el encargado de sacar el córner, que peinó Chalobah en el primer palo, y que tras envenenarse, desembocó en el primer gol del encuentro.

El británico se elevó en el aire superando a su defensor y colocó un tanto que hizo soñar a todo Stamford Bridge con la victoria.

La alegría les duró poco más de diez minutos ya que los de Arteta dieron un paso adelante y en la primera que tuvieron empataron el encuentro.

Bukayo Saka encaró a Marc Cucurella y sacó un preciso centro para que Mikel Merino, en el punto de penalti y completamente solo, rematase a placer para poner la igualada.

El español sumó su segunda diana en la Premier y acercaba a la victoria a los ‘Gunners’, que contaban en sus filas con un hombre más.

El Chelsea se encerró atrás y apenas pisó el área contraria, pero su defensa era infranqueable para los visitantes, que no pudieron conseguir el tanto de la victoria.

Los dos disparos de Saka se fueron desviados, mientras que desviados de Saka fueron sus únicos intentos, mientras que Robert Sánchez se erigió como salvador con una extraordinaria parada a disparo de Merino.

Con este empate, el Arsenal se mantiene líder con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que el sábado venció al Leeds United, y el Chelsea se queda tercero, con 24 unidades, y a seis de los ‘Gunners’.

- Ficha técnica:

1 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao (Garnacho, m.46), Enzo, Neto; Joao Pedro (Delap, m.55).

1, - Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, m.46); Eze (Gyokeres, m.73), Zubimendi (Odegaard, m.57), Rice; Saka, Merino, Martinelli (Madueke, m.57).

Goles: 1-0. Chalobah, m.48; 1-1. Merino, m.59.

Árbitro: Anthony . Mostró tarjeta amarilla a Cucurella (m.11) por parte del Chelsea y a Zubimendi (m.5), Mosquera (m.13), Calafiori (m.27), Hincapié (m.41), Lewis-Skelly (m.54) y Gyokeres (m.88) por parte del Arsenal. Además, expulsó con roja directa a Moisés Caicedo (m.38) del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trece de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres). EFE