30 nov. 2025
Fútbol Internacional

Andrés Cubas gana la Conferencia Oeste y se cita con Messi en final de MLS Cup

El Vancouver Whitecaps, con el internacional paraguayo Andrés Cubas, ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego y se citó con el Inter Miami en la final de la MLS Cup.

Noviembre 30, 2025 05:07 p. m. • 
Por Redacción D10
andrés cubas.jpg

El Vancouver Whitecaps se consagra en la Conferencia Oeste en la MLS.

Foto: EFE

El Vancouver Whitecaps ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego y se citó con el Inter Miami en la final de la MLS Cup, fijada el próximo 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Un doblete de Brian White y un gol en propia puerta del meta mexicano Pablo Sisniega entregaron la victoria a la franquicia canadiense, que tiene al alemán Thomas Muller y al paraguayo Andrés Cubas como grandes estrellas.

El Vancouver estuvo arriba por 0-3 al descanso y de poco sirvió el 1-3, anotado en el minuto 60 por el mexicano Hirving Lozano.

Sisniega acabó el partido expulsado con roja directa en el minuto 79 por una falta ante Ryan Gauld.

Este 1-3 puso fin a la temporada del San Diego, franquicia debutante en la MLS, que llegó a los ‘playoffs’ como líder del Oeste.

Horas antes, Inter Miami goleó por 5-1 al New York City con triplete de Tadeo Allende y goles de Telasco Segovia y Mateo Silvetti para volar a la primera final de la MLS Cup de su historia. EFE

Fútbol Internacional MLS Andrés Cubas
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cefba8c5f0117ab53af76f8d18b8d4b2a07a261c (1).jpg
Fútbol Internacional
El Inter Miami, a la final por todo lo alto
El Inter Miami de Lionel Messi voló este sábado a su primera final de la MLS Cup tras arrollar 5-1 al New York City.
Noviembre 30, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Rafael Leão
Fútbol Internacional
El Milan se asoma al liderato con polémica
El Milan redujo este sábado la efusividad del Lazio (1-0) con una victoria solidaria, trabajada y personificada en el tanto decisivo del luso Rafael Leao y en la decisión del colegiado de no pitar penal en el minuto 100 de partido, pese a que el VAR le pidió que revisara la jugada, lo que coloca al Milan virtualmente líder a la espera de lo que suceda en el partido de la jornada que enfrenta a Roma y Nápoles en la capital italiana.
Noviembre 29, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
El Dortmund arrebata el tercer puesto al Leverkusen
El Borussia Dortmund se impuso este sábado por 1-2 al Bayer Leverskusen y le arrebató el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga.
Noviembre 29, 2025 06:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema, triplete y el Al-Ittihad a cuartos
Un triplete del francés Karim Benzemá llevó a la goleada (4-1) ante el Al Shabab que dirige el español Imanol Alguacil al Al Ittihad, que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudí, en las que también se situó el Al Hilal, que logró el mismo resultado contra el Al Fateh.
Noviembre 29, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
final de la libertadores.jpg
Fútbol Internacional
El inicio de la final de la Copa Libertadores se retrasa quince minutos
El inicio de la final de la Copa Libertadores entre los brasileños Palmeiras y Flamengo sufrió un retraso de quince minutos.
Noviembre 29, 2025 05:25 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-ST PAULI
Fútbol Internacional
El Bayern se impone sobre la hora
El Bayern se impuso este sábado por 3-1 al St. Pauli en un partido más difícil de lo que indica el marcador para el equipo bávaro, que tuvo que remontar un 0-1 y marcó los dos goles que le dieron la victoria en el tiempo añadido.
Noviembre 29, 2025 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más