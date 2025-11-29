29 nov. 2025
Fútbol Internacional

El inicio de la final de la Copa Libertadores se retrasa quince minutos

El inicio de la final de la Copa Libertadores entre los brasileños Palmeiras y Flamengo sufrió un retraso de quince minutos.

Noviembre 29, 2025 05:25 p. m. • 
Por Redacción D10
El inicio de la final de la Copa Libertadores entre los brasileños Palmeiras y Flamengo sufrió un retraso de quince minutos debido a las complicaciones de los dos equipos para llegar al Estadio Monumental de Lima, especialmente de Palmeiras, que llegó con apenas una hora de antelación a la hora inicialmente programada para comenzar el partido.

La hora original que había dispuesto la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estaba fijada para las 16.00 hora local (21.00 GMT), pero a través de la megafonía del estadio se comunicó que la nueva hora para que comience en el encuentro será las 16.15 hora local.

El anuncio se realizó después de que llegasen al Monumental los dos equipos, que como el resto de hinchas enfrentaron problemas para llegar al recinto situado en el este de Lima, y en un día donde además la ciudad ha tenido cortes viales en otras zonas por la celebración de los Juegos Bolivarianos.

El Palmeiras se bajó del autobús cuando restaban apenas 60 minutos para la hora iniciamente fijada para este partido, por lo que la organización del encuentro aceptó postergar quince minutos el pitido inicial, de modo que tenga tiempo suficiente para realizar la última charla técnica y el calentamiento.

El equipo ganador de esta final se convertirá en el primer “tetracampeón” brasileño de la Libertadores, es decir, el primero que alcance a reunir cuatro trofeos de la Copa Libertadores, ya que Palmeiras y Flamengo llegan a esta final actualmente con tres cada uno, cuatro del total ganados en los últimos seis años. EFE

Copa Libertadores Flamengo Palmeiras
