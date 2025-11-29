29 nov. 2025
El Dortmund arrebata el tercer puesto al Leverkusen

El Borussia Dortmund se impuso este sábado por 1-2 al Bayer Leverskusen y le arrebató el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga.

Bayer Leverkusen Borussia Dortmund

Aarón Anselmino marcó el primero del Borussia Dortmund.

Foto: AFP

En un duelo marcado durante muchos minutos por el temor de los dos equipos a correr riesgos, el Dortmund se adelantó en el 41 con un remate de cabeza del central argentino Aaron Anselmino tras una falta lanzada desde la derecha por Daniel Svensson.

El Leverkusen había tenido una buena ocasión en el minuto 10, pero Poku remató alto en una buena posición.

Después de una primera parte gris, en la segunda el Leverkusen empezó llevando la iniciativa y estuvo cerca del empate con un cabezazo de Tillmann tras una falta lanzada por Alejandro Grimaldo en el minuto 55.

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, empezó a gesticular tras esa jugada pidiendo a su equipo que no se dejase embotellar atrás y sus hombres comenzaron a presionar arriba, a sacudirse del dominio del Leverkusen y a generar aproximaciones ala área rival.

En el minuto 58, el meta Mark Flekken evitó el segundo gol del Dortmund al meter una mano tras un cabezazo a quemarropa de Serhou Guirassy, pero en el 65 no pudo impedir el 0-2, obra de Adeyemi con un remate de cabeza a centro de Fabio Silva.

El Leverkusen estuvo a punto de marcar en el 71 con un remate de Kofane que se estrelló en el travesño y en el 72 el Dortmund estuvo cerca de sentenciar, cuando Julian Brandt remató desviado estando solo frente a Flekken.

En el minuto 83 el Leverkusen volvió a meterse en el partido cuando Kofane marcó el 1-2 tras un centro de Grimaldo y en el tramo final del duelo buscó el empate con decisión, pero el Dortmund supo conservar su ventaja con un intenso ejercicio defensivo.

- Ficha técnica:

1 - Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich (Quansah, 88), Badé, Tapsoba; Maza, Aleix García; Hofmann (Echeverry, 75), Tillmann (Thierr, 75), Grimaldo, Poku; (Tella, 89) Schick (Kofane, 62).

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson (Yan Couto, 80), Nmecha (Bensebain, 90), Sabitzer, Svensson; Adeyemi (Jobe Bellingman, 80), Brandt (Chukwuemeka, 90); Guirassy (Fabio Silva, 61)

Goles: 0-1, min 41: Anselmino. 0-2, min 65: Adeyemi. 1-2, min 83: Kofane.

Árbitro: Tobias Welz. Amonestó a Schlotterbeck, Tapsoba, Fabio Silva, Yan Couto, Quansah y Aleix García.

Incidencias: partido de la duodécima jornada de la Bundesliga disputado en el BayArena de Leverkusen.

