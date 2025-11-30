30 nov. 2025
Fútbol Internacional

Alfaro anticipa un camino “arduo y desafiante” hacia el Mundial 2026

Gustavo Alfaro anticipó este domingo que el camino para disputar el Mundial de 2026 va a ser “arduo y desafiante”.

Noviembre 30, 2025 03:33 p. m. • 
Por Redacción D10
ALFARO.jpg

Gustavo Alfaro guio al Mundial a Paraguay.

Foto: Gentileza

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, anticipó este domingo que el camino para disputar el Mundial de 2026 va a ser “arduo y desafiante”, tras reconocer que en los partidos amistosos jugados en octubre y noviembre el equipo ha crecido, pero restan cosas por corregir.

“Queda mucho trabajo por delante, con el privilegio de darle forma a una selección y a un país que se ilusiona como todos nosotros con el sueño mundialista. El camino va a ser arduo y desafiante, demandante como lo exigen los espacios a los que solo se accede con prestigio”, afirmó Alfaro en su cuenta en Instagram.

La selección Albirroja consiguió la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de forma directa con 28 puntos al ocupar la sexta posición en la tabla de las eliminatorias suramericanas.

Alfaro subrayó que los amistosos disputados tras la clasificación permitieron ver cómo está el equipo frente a selecciones situadas por encima de Paraguay en la clasificación de la FIFA.

En octubre, en su gira por Asia, el conjunto igualó 2-2 ante Japón y perdió 2-0 frente Corea del Sur, mientras que en noviembre, en Estados Unidos, cayó 2-1 ante la selección de ese país y después se impuso por 2-1 a México.

“Tanto en la gira por Asia como en la de Estados Unidos nos enfrentamos a realidades demandantes y exigentes. Nos permitieron ver dónde estamos parados. Los jugadores pusieron la vara muy alta en las eliminatorias”, apuntó.

Asimismo, reconoció que “hubo crecimiento en algunos aspectos y cosas para corregir en otros” y aseguró que junto a los jugadores tienen la convicción de que llegarán “a competir a la par con todos los rivales” del Mundial.

“Hay un compromiso absoluto de parte del plantel para trabajar en este tiempo en las capacidades que entendemos imprescindibles”, aseguró.

Al dar por concluidas las tareas de la selección en 2025, Alfaro recordó que Paraguay conocerá la próxima semana con quiénes se enfrentará en el Mundial y afirmó que estará en condiciones de delinear los pasos para la segunda etapa de preparación antes de su debut en la cita mundialista, que comenzará en junio próximo. EFE

Fútbol Internacional Gustavo Alfaro Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rafael Leão
Fútbol Internacional
El Milan se asoma al liderato con polémica
El Milan redujo este sábado la efusividad del Lazio (1-0) con una victoria solidaria, trabajada y personificada en el tanto decisivo del luso Rafael Leao y en la decisión del colegiado de no pitar penal en el minuto 100 de partido, pese a que el VAR le pidió que revisara la jugada, lo que coloca al Milan virtualmente líder a la espera de lo que suceda en el partido de la jornada que enfrenta a Roma y Nápoles en la capital italiana.
Noviembre 29, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
El Dortmund arrebata el tercer puesto al Leverkusen
El Borussia Dortmund se impuso este sábado por 1-2 al Bayer Leverskusen y le arrebató el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga.
Noviembre 29, 2025 06:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema, triplete y el Al-Ittihad a cuartos
Un triplete del francés Karim Benzemá llevó a la goleada (4-1) ante el Al Shabab que dirige el español Imanol Alguacil al Al Ittihad, que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudí, en las que también se situó el Al Hilal, que logró el mismo resultado contra el Al Fateh.
Noviembre 29, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
final de la libertadores.jpg
Fútbol Internacional
El inicio de la final de la Copa Libertadores se retrasa quince minutos
El inicio de la final de la Copa Libertadores entre los brasileños Palmeiras y Flamengo sufrió un retraso de quince minutos.
Noviembre 29, 2025 05:25 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-ST PAULI
Fútbol Internacional
El Bayern se impone sobre la hora
El Bayern se impuso este sábado por 3-1 al St. Pauli en un partido más difícil de lo que indica el marcador para el equipo bávaro, que tuvo que remontar un 0-1 y marcó los dos goles que le dieron la victoria en el tiempo añadido.
Noviembre 29, 2025 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Ligue 1 - Monaco vs PSG
Fútbol Internacional
El Mónaco castiga la pereza del PSG
El Mónaco, en plena crisis, lastrado por tres derrotas seguidas que le apartaron semanas atrás de la parte alta de la clasificación, castigó la pereza del París Saint Germain.
Noviembre 29, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más