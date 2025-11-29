29 nov. 2025
Fútbol Internacional

El Milan se asoma al liderato con polémica

El Milan redujo este sábado la efusividad del Lazio (1-0) con una victoria solidaria, trabajada y personificada en el tanto decisivo del luso Rafael Leao y en la decisión del colegiado de no pitar penal en el minuto 100 de partido, pese a que el VAR le pidió que revisara la jugada, lo que coloca al Milan virtualmente líder a la espera de lo que suceda en el partido de la jornada que enfrenta a Roma y Nápoles en la capital italiana.

Noviembre 29, 2025 07:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Rafael Leão

Rafael Leão hizo el solitario gol del encuentro.

Foto: Gentileza - Milan

Después de la gran victoria en el derbi ante el Inter, el Milan confirmó sus intenciones como equipo sólido. No encajó ante los ‘nerazzurri’ y volvió a mantener a cero su puerta ante un Lazio que presentó batalla incansablemente. Maignan, que ya paró un penal la pasada jornada, volvió a ser clave con una mano salvadora en los primeros compases del duelo, en un remate de cabeza a bocajarro de Mario Gila.

A partir de ahí, superando ese momento de dificultad inicial, el Milan tomó el control de un duelo muy igualado. La diferencia, al final y como siempre, la marca la plantilla de Massimiliano Allegri. Ya no es solo que Maignan esté a un nivel altísimo, es que Luka Modric es el timón de los ‘rossoneri’ dirigiendo a su compás todo el juego en San Siro. Otra exhibición del croata, titular indiscutible y prácticamente insustituible.

También la calidad arriba significa puntos. Porque Saelemakers como carrilero derecho y la doble punta arriba formada por Nkunku y Leao es letal. Inició la jugada Saelemaekers. Todo fue al primer toque. Fofana, en la frontal, vio el desmarque de Tomori. Le cedió en profundidad. El central inglés llegó a línea de fondo con lo justo para sacar un centro raso potente que, en área pequeño, encontró a Rafael Leao, de nuevo héroe milanista para decidir un partido fundamental para las aspiraciones de ‘Scudetto’ del equipo.

El Milan, que no juega competición europea, saboreó entonces una victoria que estuvo a punto de dejar escapar en el tiempo añadido. Porque en un remate de Romagnoli en el minuto 95, casi con el tiempo cumplido, impactó en el codo de Pavlovic. El colegiado no señaló nada, pero el VAR le pidió que revisara la jugada. Allegri estalló y se ganó la roja sin que ni siquiera el árbitro hubiera llegado al monitor.

Y tras varios minutos de incertidumbre, de revisión, llegó el anuncio del colegiado en el minuto 100. Reconoció la mano, pero señaló falta previa en el lance del juego. La victoria se quedó en Milán, que puede ser líder de nuevo al final de la jornada. El jueves, revancha para el Lazio en los octavos de final de Copa Italia, que enfrentará de nuevo a estos equipos.

-- Ficha técnica:

. 1 - Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek, m.65), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao y Nkunku (Ricci, m.82).

. 0 - Lazio : Provedel; Pellegrini (Tavares, m.85), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino (Dele Bashiru, m.62), Basic (Noslin, m.85); Zaccagni, Isakesen (Pedro, m.70) y Boulaye Dia (‘Taty Castellanos, m.62).

Goles: 1-0, m.51: Leao.

Árbitro: Giuseppe Collu. Mostró tarjeta amarilla a Tomori (m.26), Gabbia (m.64), Ricci (m.90) por parte del Milan; y a Pellegrini (m.57), Romagnoli (m.73), Zaccagni (m.103) por parte del Lazio. Expulsó a Massimiliano Allegri (entrenador, m.97) del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Lorenzo Buffon, histórico exportero del Milan que jugó también en el Inter, Fiorentina o Genoa, entre otros; además de familiar de Gianluigi Buffon.

Serie A Milan Lazio
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bundesliga - Bayern Munich vs FC St. Pauli
Fútbol Internacional
Bayern se impone al St Pauli con dos goles en el tiempo añadido
El Bayern se impuso este sábado por 3-1 al St. Pauli en un partido más difícil de lo que indica el marcador para el equipo bávaro.
Noviembre 29, 2025 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Phil Foden
Fútbol Internacional
Agónica victoria del Manchester City
Con el Manchester City a punto de dejarse dos puntos vitales en la lucha por la Premier League, después de que el Leeds United le igualara un 2-0, Phil Foden apareció y dio la victoria al equipo de Pep Guardiola (3-2).
Noviembre 29, 2025 03:12 p. m.
omar alderete.jpg
Fútbol Internacional
El Sunderland de Omar Alderete firma una remontada fantástica
El Sunderland, la revelación de esta Premier League, que dio la vuelta a un 0-2 para volver a meterse en puestos de Champions League (3-2). Omar Alderete volvió con todo a la Premier League.
Noviembre 29, 2025 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
72ce14b13b17a390b55ead7044317154a85690a8.jpg
Fútbol Internacional
Raphinha regresa al once y regala el liderato al Barça
El día que el Barcelona celebró su 126º aniversario, Raphinha regresó al once azulgrana, ya totalmente recuperado de su lesión, para contribuir con dos asistencias a la victoria ante el Alavés (3-1).
Noviembre 29, 2025 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Martínez
Fútbol Internacional
El exentrenador de Cerro ya tiene nuevo equipo
Diego Martínez, hasta hace algunos meses entrenador de Cerro Porteño, ya tiene todo acordado para hacerse cargo de Huracán, de acuerdo con informaciones.
Noviembre 28, 2025 04:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Sebastián Verón
Fútbol Internacional
Verón teme más represalias para Estudiantes de La Plata
Juan Sebastián Verón, presidente del club argentino Estudiantes de La Plata, sancionado este jueves por la AFA por el repudio de su equipo al inesperado campeonato otorgado a Rosario Central, expresó este viernes su preocupación con la posibilidad de que su club afronte mayores represalias, incluyendo arbitrajes perjudiciales e incluso un descenso de categoría.
Noviembre 28, 2025 04:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más