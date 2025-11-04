Ronaldo Dejesús acelera para su retorno

Ronaldo Dejesús, central paraguayo de Lanús, habló con Radio Monumental y contó sus sensaciones tras recibir el alta y volver a entrenar con el equipo. El jugador tenía un tiempo de recuperación de 6 meses tras la fractura en el cráneo, pero su evolución fue importante y volvió a entrenarse luego de 3 meses del accidente.

“El jueves pasado me fui a hacerme estudios y me dieron el alta para volver a entrenar con normalidad. La primera vuelta era después de 6 meses, que era el primer diagnóstico. Seis meses sin jugar, gracias a mi recuperación a los 3 meses me dieron la posibilidad de volver, pero con el casco”, explicó Dejesús en Fútbol a lo Grande.

El paraguayo apunta a ponerse a pleno de nuevo, para ser opción en su equipo y también pensando en la posibilidad de estar dentro de la lista de la Albirroja para la Copa del Mundo del próximo año.

