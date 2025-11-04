04 nov. 2025
Fútbol Internacional

Ronaldo Dejesús acelera para su retorno

El zaguero paraguayo de Lanús ya entrena con normalidad, apuntando a un retorno a la competencia.

Noviembre 04, 2025 12:02 p. m. • 
Por Redacción D10
G4rPecAXMAEAFEw.jpeg

El paraguayo retornó al fútbol tras la lesión en la cabeza.

Foto: @David9Caruso

Ronaldo Dejesús, central paraguayo de Lanús, habló con Radio Monumental y contó sus sensaciones tras recibir el alta y volver a entrenar con el equipo. El jugador tenía un tiempo de recuperación de 6 meses tras la fractura en el cráneo, pero su evolución fue importante y volvió a entrenarse luego de 3 meses del accidente.

“El jueves pasado me fui a hacerme estudios y me dieron el alta para volver a entrenar con normalidad. La primera vuelta era después de 6 meses, que era el primer diagnóstico. Seis meses sin jugar, gracias a mi recuperación a los 3 meses me dieron la posibilidad de volver, pero con el casco”, explicó Dejesús en Fútbol a lo Grande.

El paraguayo apunta a ponerse a pleno de nuevo, para ser opción en su equipo y también pensando en la posibilidad de estar dentro de la lista de la Albirroja para la Copa del Mundo del próximo año.

Fútbol Internacional Lanús
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G4yPEqzXYAAB4Sm.jpeg
Fútbol Internacional
En la antesala del superclásico, Boca logra un triunfo épico y River sufre otra derrota
Boca Juniors derrotó por 1-2 a Estudiantes en La Plata y River Plate sufrió una inesperada derrota por 0-1 ante Gimnasia en la jornada previa al superclásico que protagonizarán el Xeneize y el Millonario.
Noviembre 03, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
antonio galeano_63979649.jpg
Fútbol Internacional
Galeano encaminó el gran triunfo del Ceará
Noviembre 03, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Fútbol Internacional
“Dejar a Paraguay en lo más alto”
Diego Gómez repasa su actualidad en Brighton y ya piensa en el Mundial.
Noviembre 03, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
El Estrasburgo, con Julio Enciso, cae
El Estrasburgo, que inició la undécima jornada con opciones de asentarse en la parte alta de la clasificación de la Ligue 1 e, incluso, de dar caza al París Saint Germain en el liderato, también quedó descolgado de la carrera por el primer puesto, goleado por el Stade Rennes (4-1). Julio Enciso jugó casi todo el encuentro.
Noviembre 02, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Lamine Yamal
Fútbol Internacional
El Barça recupera la pegada y la sonrisa ante el Elche
El Barcelona recuperó la pegada y la sonrisa en LaLiga a costa del Elche, que, pese a caer por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión y el juego al conjunto azulgrana.
Noviembre 02, 2025 05:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Erling Haaland, intratable ante el Bournemouth
No extraña que Erling Haaland decidiera celebrar su primer gol ante el Bournemouth bailando como un robot. El noruego está intratable. Es una máquina. Un doblete contra los de Andoni Iraola (3-1) le coloca con 26 tantos entre club y selección esta temporada. Una barbaridad.
Noviembre 02, 2025 04:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más