24 dic. 2025
Fútbol Internacional

Felipe Caicedo piensa en el retiro tras asesinato de Mario Pineida

El delantero Felipe Caicedo puso en duda este martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.

Diciembre 24, 2025 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Felipe Caicedo

Foto: Gentileza - API

“Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol”, dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.

Barcelona de Guayaquil
Redacción D10
