23 dic. 2025
Fútbol Internacional

Real Madrid cede a Endrick al Lyon

El Real Madrid ha anunciado este martes la cesión de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

Diciembre 23, 2025 02:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Endrick

Endrick jugará en la liga francesa.

Foto: Gentileza - Lyon

Así lo anunció también el club galo, tanto en un comunicado, como en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que aparece el brasileño por las calles de Lyon y que termina con la frase de “este año la navidad llega antes”.

Tal y como informó el equipo francés, el delantero de 19 años llega hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

El exjugador del Palmeiras llevará el número ‘9' en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

“Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar”, apuntó el club galo en su comunicado.

Endrick se incorporará el 29 de diciembre con el resto de sus nuevos compañeros, y pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Liga Europa, con cinco victorias y una sola derrota.

El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Durante su estancia en el Real Madrid el año pasado, participó en 37 partidos, jugó 848 minutos y anotó 7 goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, en la que fue determinante para que el Real Madrid llegara a la final.

Este año, como queda demostrado con los 99 minutos entre todas las competiciones oficiales repartidos en tres partidos (solo uno como titular), apenas entraba en los planes de Xabi Alonso, ya que estaba en sus preferencias por detrás del resto de delanteros, incluido el canterano Gonzalo García.

Real Madrid Endrick Lyon
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ALFARO.jpg
Fútbol Internacional
Gustavo Alfaro va por el premio a mejor entrenador de América
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, que jugará el Mundial 2026, está entre los entrenadores más votados en la tradicional encuentra del diario El País de Uruguay.
Diciembre 22, 2025 06:26 p. m.
 · 
Redacción D10
napoli
Fútbol Internacional
Napoli es supercampeón de Italia
Napoli vuelve a ser supercampeón de Italia a costa de un Bolonia (2-0) que poco pudo hacer para frenar este lunes al combinado de Antonio de Conte.
Diciembre 22, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Harry KAne.jpg
Fútbol Internacional
Bayern ya es ‘campeón de invierno’
El Bayern Múnich sólo necesitó un cuarto de hora para imponer en el marcador su incontestable superioridad sobre el terreno contra el Heidenheim, al que derrotó sin demasiada exigencia y a toda velocidad para confirmarse como el ‘campeón’ invernal, y quizá total en unos meses, de la Bundesliga alemana (0-4).
Diciembre 21, 2025 05:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G8ta9vwXQAAReGR.jpg
Fútbol Internacional
Raphinha y Lamine acaban con un errático Villarreal
El Villarreal no pudo este domingo con el Barcelona, que se llevó los tres puntos de la Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.
Diciembre 21, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
G8s474rWQAESvFv.jpg
Fútbol Internacional
El Atlético cierra el año con una alegría en Girona
El Atlético de Madrid despidió este 2025 con una clara victoria contra el Girona (0-3) en el Estadio de Montilivi para dejar atrás las dudas a domicilio en LaLiga española.
Diciembre 21, 2025 01:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool.jpg
Fútbol Internacional
Liverpool sufre pero aprovecha la depresión del Tottenham
Liverpool, con sufrimiento final e incertidumbre, alargó la mejoría que le sitúa a un paso de los puestos de Champions de la Premier con una nueva y alentadora victoria ante un Tottenham deprimido, en crisis, castigado por el error de Xavi Simons, expulsado con roja directa a la media hora de partido y que recuperó tarde el pulso, con la entrada al campo de Richarlison.
Diciembre 20, 2025 05:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más