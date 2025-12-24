Aplican “Fair Play financiero” en Ecuador

Los equipos ecuatorianos no podrán inscribir en 2026 a jugadores si no cumplen con los parámetros de control económico establecidos, aseguró este martes el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, lo que podría afectar a los clubes que atraviesan una crisis financiera.

“El nuevo reglamento acordado por la mayoría de los clubes determina que para el próximo año seremos mucho más estrictos. No se buscará torturar a los clubes, pero sí ser mucho más estrictos en los controles económicos con relación a este año”, dijo Loor en un vídeo publicado en su cuenta de X.

El directivo dijo que en la próxima temporada los clubes no “podrán gastar más dinero del que les ingresa”, por lo que “se les pondrá un límite en su presupuesto para poder gastarse en una plantilla de fútbol”.

“Arrópense hasta donde les dé la sábana. No vamos a inscribir futbolistas si los equipos no están dentro de sus presupuestos”, dijo Loor a los directivos de los clubes.

El presidente de la Liga Pro mencionó que los problemas financieros que algunos equipos vivieron en este 2025 seguramente se van a volver a repetir, por lo que considera que esta medida es la correcta “para filtrar a los clubes que no pueden competir en una competencia organizada”.

Loor señaló que las exigencias “no serán para perjudicar a nadie, si no más bien para cuidar a los clubes” y también a los directivos, “porque ellos en su afán por complacer a los fanáticos de los equipos hacen hasta lo imposible, se endeudan y endeudan a los clubes”.

Como consecuencia de la vulneración al control económico de la Liga Pro en 2025, El Nacional perdió la categoría para el próximo año debido a que no pudo pagar sus deudas en tres ocasiones.

Emelec también soportó complicaciones que estuvieron a punto de hacerlo perder la categoría y su crisis lo expondría ante las nuevas exigencias y controles económicos.

Las plantillas de Barcelona, Deportivo Cuenca y Delfín dejaron de entrenarse por la falta de pago, por lo que tienen desde ya prohibiciones de la FIFA para poder contratar jugadores para la próxima temporada.