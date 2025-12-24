24 dic. 2025
Fútbol Internacional

Renan Lodi ficha por el Atlético Mineiro de Brasil

Atlético Mineiro anunció este miércoles un acuerdo para fichar al lateral izquierdo Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid y quien se encontraba libre en el mercado.

Diciembre 24, 2025 04:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Renan Lodi se suma al Galo.

Foto: @FabrizioRomano

“El Galo comunica que ha acordado todas las bases de la negociación para la contratación del lateral izquierdo Renan Lodi, por cinco años”, afirmó el club de Belo Horizonte en una nota.

No obstante, Lodi solo firmará el contrato con su nuevo equipo cuando supere el reconocimiento médico, previsto para los próximos días, de acuerdo con el Atlético Mineiro.

El defensa de 27 años estaba libre desde septiembre pasado, cuando puso fin a su etapa en el Al-Hilal de Arabia Saudí.

Antes, militó en el Olympique de Marsella, el Atlético de Madrid y el Nottingham Forest inglés.

Si bien, el lateral zurdo nunca llegó a brillar en el Viejo Continente como en el Athletico Paranaense, el club de la ciudad brasileña de Curitiba, donde se formó y que le sirvió de trampolín para el fútbol europeo.

Lodi ha jugado una veintena de partidos con la selección brasileña absoluta, aunque no llegó a asentarse en el puesto. El actual seleccionador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo pasado, tampoco ha contado con él, por el momento.

El Atlético Mineiro, bajos las órdenes del preparador argentino Jorge Sampaoli, ha vivido este año una temporada repleta de altibajos.

Terminó la Liga brasileña en la mitad de la clasificación y perdió la final de la Copa Sudamericana en la tanda de penaltis ante el Lanús argentino.

Fútbol Internacional Atlético Mineiro
Redacción D10
