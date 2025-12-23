Alexis Cantero y la ilusión de jugar en Rusia

El jugador paraguayo Alexis Cantero se va al fútbol de Rusia, más específicamente al Orenburg de la Primera División. El futbolista se mostró feliz con este paso y contó sus sensaciones en la 1080 AM.

“Estoy ilusionado la verdad, la noticia fue muy repentina. Mi representante me informó de la posibilidad y me emocioné bastante. Todavía no hablé nada con nadie, creo que está Choco Fernández y Juan Cáceres”, expresó Cantero en Fútbol a lo Grande.

Según contó el lateral izquierdo, el acuerdo es un préstamo por un año y con una opción de compra obligatoria en caso que se cumplan con algunos objetivos. El viaje está pensado para los primeros días de enero.

Cantero calificó su paso por Olimpia como una linda experiencia, aunque las cosas no se dieron como habían planificado. “Olimpia es un grande y se merece campeonar. Ojalá el próximo año le vaya bien a mis compañeros”, cerró.