23 dic. 2025
Messi, ‘Maravilla’ Martínez y De Arrascaeta van por la corona del ‘Rey de América’

Los argentinos Lionel Messi y Adrián ‘Maravilla’ Martínez y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fueron los futbolistas más votados en la tradicional encuesta ‘América le Responde a El País’ y uno de ellos se convertirá en el nuevo ‘Rey de América’.

Diciembre 23, 2025 09:53 a. m. • 
Por Redacción D10
elpais.JPG

Los tres finalistas para el “Rey de América”.

Foto: El País

El próximo 31 de diciembre, el periódico uruguayo El País anunciará al ganador del reconocimiento anual. También ese día se conocerá a la mejor jugadora y al mejor entrenador del año.

Campeón de la MLS con Inter Miami, Messi buscará quedarse con un trofeo que hasta el momento no pudo conquistar. En la pasada temporada, el ocho veces ganador del Balón de Oro obtuvo 14 votos y quedó en el quinto lugar por detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

En 2025, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain también selló el boleto al próximo Mundial FIFA, donde buscará conservar el título que conquistó con Argentina en Qatar 2022.

Por su parte, ‘Maravilla’ Martínez intentará quedarse con la corona en un año en el que ganó con Racing la Recopa Sudamericana, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura.

El goleador marcó en la Recopa obtenida ante Botafogo y fue junto a José Manuel López uno de los goleadores de la Libertadores.

Finalmete, De Arrascaeta irá por el reconocimiento en un año en el que ganó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño siendo figura de Flamengo.

El centrocampista uruguayo fue elegido como mejor jugador del certamen continental y fue el máximo anotador de su equipo y máximo asistidor de la liga en el plano local. También selló su boleto al Mundial de 2026.

El premio ‘Rey de América’ es entregado por el diario El País desde 1986. Desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones.

En dos lo conquistaron el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Mientras tanto, lo ganaron una vez Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme, José Saturnino Cardozo, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro y Ronaldinho.

También, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.

El próximo 31 de diciembre también se conocerá al mejor entrenador del año, reconocimiento que buscarán el brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas, luego de haber sido los tres más votados.

Redacción D10
