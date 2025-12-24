24 dic. 2025
Fútbol Internacional

Flamengo vuelve a lider la clasificación brasileña de clubes

Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, lidera por sexto año consecutivo la clasificación nacional de clubes divulgada este miércoles por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con lo que el conjunto de Río de Janeiro ratifica su hegemonía en el fútbol profesional de Brasil.

Diciembre 24, 2025 11:19 a. m. • 
Por Redacción D10
G7SublIW8AAh2U2.jpeg

Flamengo se coronó campeón en Brasil.

Foto: EFE

Al también campeón de la Liga brasileña en 2025, entrenado por el exjugador del Atlético de Madrid Filipe Luiz, le sigue en la segunda posición Corinthians -dos puestos arriba frente a 2025-, que el pasado domingo conquistó la Copa do Brasil al vencer en los penaltis a Vasco de Gama, en el Maracaná.

El top cinco lo completa Palmeiras, Atlético Mineiro y São Paulo, mientras que Fluminense y Botafogo ocuparon la sexta y séptima casilla.

Otro de los equipos más tradicionales del fútbol brasileño, Vasco da Gama, alcanzó la décima posición, tras subir cinco puestos frente al año anterior.

La lista es elaborada anualmente por la CBF a partir de la participación de los clubes en el Campeonato Brasileño y en la Copa do Brasil en los últimos cinco años.

Flamengo Brasileirão
Redacción D10
