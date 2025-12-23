23 dic. 2025
Fútbol Internacional

Newell’s quiere que Carlos González se quede

El delantero paraguayo Carlos González fue uno de los pocos jugadores de Newell’s Old Boys de Argentina con un nivel regular en la temporada que acaba de terminar.

Diciembre 23, 2025 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos González_64775847.jpg

Buen nivel. El delantero de 32 años tuvo buen año.

Sin embargo, su contrato con la institución argentina finaliza este 31 de diciembre, por lo que el jugador ya no se ha presentado este fin de semana en la reanudación de las tareas del club de Rosario.

Para que Cocoliso se quede en Newell’s debe suceder que el club rosarino no solo le mejore salarialmente al jugador, sino está obligado a comprar el 50% ciento de su ficha, que ronda los USD 1.5 millones, según publicó este lunes la prensa rosarina.

González es jugador libre y está representado por la agencia Adequate Sports, por lo que no existe otro club involucrado en la negociación que pueda abrirse. El jugador de 32 años de edad estuvo antes en varios clubes de México.

Fútbol Internacional Newell’s Carlos González
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G8ta9vwXQAAReGR.jpg
Fútbol Internacional
Raphinha y Lamine acaban con un errático Villarreal
El Villarreal no pudo este domingo con el Barcelona, que se llevó los tres puntos de la Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.
Diciembre 21, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
G8s474rWQAESvFv.jpg
Fútbol Internacional
El Atlético cierra el año con una alegría en Girona
El Atlético de Madrid despidió este 2025 con una clara victoria contra el Girona (0-3) en el Estadio de Montilivi para dejar atrás las dudas a domicilio en LaLiga española.
Diciembre 21, 2025 01:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool.jpg
Fútbol Internacional
Liverpool sufre pero aprovecha la depresión del Tottenham
Liverpool, con sufrimiento final e incertidumbre, alargó la mejoría que le sitúa a un paso de los puestos de Champions de la Premier con una nueva y alentadora victoria ante un Tottenham deprimido, en crisis, castigado por el error de Xavi Simons, expulsado con roja directa a la media hora de partido y que recuperó tarde el pulso, con la entrada al campo de Richarlison.
Diciembre 20, 2025 05:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G8oD4p4XsAAud7L.jpg
Fútbol Internacional
El City, lanzado hacia el liderato
El Manchester City, con un doblete de Erling Haaland y con un tanto de Tijjani Rijnders, superó al West Ham (3-0) y despegó lanzado hacia el liderato provisional de la Premier League a la espera del resultado del Everton-Arsenal.
Diciembre 20, 2025 02:23 p. m.
 · 
Redacción D10
G8nxjB4WIAA3k2y.jpg
Fútbol Internacional
Wolves hila una nueva derrota en el regreso a la convocatoria de Enso González
La temporada del Wolverhampton Wanderers va camino de récord, pero negativo. Los ‘Wolves’ cayeron en casa contra el Brentford (0-2), suman once derrotas consecutivas en el regreso de Enso González que estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.
Diciembre 20, 2025 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
G8n_nCYWkAACkQ9.jpg
Fútbol Internacional
Sunderland iguala en su visita al Brighton
El Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete todo el partido, igualó sin goles en su visita al Brighton que no pudo tener en sus filas a Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Diciembre 20, 2025 02:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más