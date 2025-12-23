Newell’s quiere que Carlos González se quede

Sin embargo, su contrato con la institución argentina finaliza este 31 de diciembre, por lo que el jugador ya no se ha presentado este fin de semana en la reanudación de las tareas del club de Rosario.

Para que Cocoliso se quede en Newell’s debe suceder que el club rosarino no solo le mejore salarialmente al jugador, sino está obligado a comprar el 50% ciento de su ficha, que ronda los USD 1.5 millones, según publicó este lunes la prensa rosarina.

González es jugador libre y está representado por la agencia Adequate Sports, por lo que no existe otro club involucrado en la negociación que pueda abrirse. El jugador de 32 años de edad estuvo antes en varios clubes de México.