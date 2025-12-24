24 dic. 2025
Detenido el presidente del Fenerbahçe por supuesto uso de drogas

El presidente del club de fútbol y baloncesto del Fenerbahçe de Estambul, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, informa el diario turco Hürriyet.

Diciembre 24, 2025 03:03 p. m. • 
Por Redacción D10
G87BUlKWcAANEqn.jpg

El presidente del club turco en polémica.

Foto: @SaracogluSports

La justicia turca empezó a investigar a Saran desde la semana pasada en el marco de una amplia operación por supuesto uso de drogas en la que han sido detenidos o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosas personas investigadas se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas, y el test realizado a las muestras de Saran salió positivo, informó este miércoles la agencia turca Anadolu.

Los medios oficialistas no aclaran de qué tipo de droga se trata, pero el diario opositor Sözcü asegura que el test ha dado positivo en cocaína.

Saran ha rechazado tajantemente haber usado cocaína y ha anunciado que repetirá las pruebas en un laboratorio privado.

“Nunca en mi vida he usado la sustancia que dicen que ha dado positivo en el laboratorio forense. No solo no la he usado, es que ni la he visto de cerca”, escribió Saran en un comunicado en redes sociales.

“Estas aseveraciones son una campaña de calumnias contra mi persona, que tiene el objetivo de destrozar también las instituciones que represento”, aseguró el empresario.

Saran, un exitoso empresario de 61 años, con nacionalidad turca y estadounidense, es propietario del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del Fenerbahçe, el segundo club más exitoso del fútbol en Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación contra su predecesor, el también empresario Ali Koç.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
elpais.JPG
Fútbol Internacional
Messi, ‘Maravilla’ Martínez y De Arrascaeta van por la corona del ‘Rey de América’
Los argentinos Lionel Messi y Adrián ‘Maravilla’ Martínez y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fueron los futbolistas más votados en la tradicional encuesta ‘América le Responde a El País’ y uno de ellos se convertirá en el nuevo ‘Rey de América’.
Diciembre 23, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G8zjn2yWMAEni-z.jpeg
Fútbol Internacional
Botafogo contrata al técnico argentino Martín Anselmi
Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2024, anunció este lunes la contratación del técnico argentino Martín Rodrigo Anselmi para sustituir al italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti y que renunció al cargo la semana pasada por divergencias con la dirección.
Diciembre 23, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
omar alderete.jpg
Fútbol Internacional
Omar Alderete recibe elogios en Inglaterra
Luego de que hace unas semanas volviera a la actividad oficial, tras una lesión que lo alejó de la competición, Omar Alderete no solo volvió a la titularidad en el Sunderland, sino lo hizo en el mismo alto nivel que viene demostrando desde el comienzo de la temporada.
Diciembre 23, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos González_64775847.jpg
Fútbol Internacional
Newell’s quiere que Carlos González se quede
El delantero paraguayo Carlos González fue uno de los pocos jugadores de Newell’s Old Boys de Argentina con un nivel regular en la temporada que acaba de terminar.
Diciembre 23, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
ALFARO.jpg
Fútbol Internacional
Gustavo Alfaro va por el premio a mejor entrenador de América
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, que jugará el Mundial 2026, está entre los entrenadores más votados en la tradicional encuentra del diario El País de Uruguay.
Diciembre 22, 2025 06:26 p. m.
 · 
Redacción D10
napoli
Fútbol Internacional
Napoli es supercampeón de Italia
Napoli vuelve a ser supercampeón de Italia a costa de un Bolonia (2-0) que poco pudo hacer para frenar este lunes al combinado de Antonio de Conte.
Diciembre 22, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
