Omar Alderete recibe elogios en Inglaterra
Luego de que hace unas semanas volviera a la actividad oficial, tras una lesión que lo alejó de la competición, Omar Alderete no solo volvió a la titularidad en el Sunderland, sino lo hizo en el mismo alto nivel que viene demostrando desde el comienzo de la temporada.
Por ello, medios afines al Sunderland volvieron a resaltar la solidez defensiva de Alderete, que hace pareja central con el irlandés Daniel Ballard. Según Roket Report, Alderete tiene dominio aéreo, habilidad posicional y entrega, “a lo que se suma su carácter fogoso”, asegura el medio.