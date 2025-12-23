23 dic. 2025
Omar Alderete recibe elogios en Inglaterra

Luego de que hace unas semanas volviera a la actividad oficial, tras una lesión que lo alejó de la competición, Omar Alderete no solo volvió a la titularidad en el Sunderland, sino lo hizo en el mismo alto nivel que viene demostrando desde el comienzo de la temporada.

Diciembre 23, 2025 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
Gran defensa. Alderete juega al lado del irlandés Ballard.

Por ello, medios afines al Sunderland volvieron a resaltar la solidez defensiva de Alderete, que hace pareja central con el irlandés Daniel Ballard. Según Roket Report, Alderete tiene dominio aéreo, habilidad posicional y entrega, “a lo que se suma su carácter fogoso”, asegura el medio.

G8ta9vwXQAAReGR.jpg
Fútbol Internacional
Raphinha y Lamine acaban con un errático Villarreal
El Villarreal no pudo este domingo con el Barcelona, que se llevó los tres puntos de la Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.
Diciembre 21, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
G8s474rWQAESvFv.jpg
Fútbol Internacional
El Atlético cierra el año con una alegría en Girona
El Atlético de Madrid despidió este 2025 con una clara victoria contra el Girona (0-3) en el Estadio de Montilivi para dejar atrás las dudas a domicilio en LaLiga española.
Diciembre 21, 2025 01:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool.jpg
Fútbol Internacional
Liverpool sufre pero aprovecha la depresión del Tottenham
Liverpool, con sufrimiento final e incertidumbre, alargó la mejoría que le sitúa a un paso de los puestos de Champions de la Premier con una nueva y alentadora victoria ante un Tottenham deprimido, en crisis, castigado por el error de Xavi Simons, expulsado con roja directa a la media hora de partido y que recuperó tarde el pulso, con la entrada al campo de Richarlison.
Diciembre 20, 2025 05:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G8oD4p4XsAAud7L.jpg
Fútbol Internacional
El City, lanzado hacia el liderato
El Manchester City, con un doblete de Erling Haaland y con un tanto de Tijjani Rijnders, superó al West Ham (3-0) y despegó lanzado hacia el liderato provisional de la Premier League a la espera del resultado del Everton-Arsenal.
Diciembre 20, 2025 02:23 p. m.
 · 
Redacción D10
G8nxjB4WIAA3k2y.jpg
Fútbol Internacional
Wolves hila una nueva derrota en el regreso a la convocatoria de Enso González
La temporada del Wolverhampton Wanderers va camino de récord, pero negativo. Los ‘Wolves’ cayeron en casa contra el Brentford (0-2), suman once derrotas consecutivas en el regreso de Enso González que estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.
Diciembre 20, 2025 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
G8n_nCYWkAACkQ9.jpg
Fútbol Internacional
Sunderland iguala en su visita al Brighton
El Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete todo el partido, igualó sin goles en su visita al Brighton que no pudo tener en sus filas a Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Diciembre 20, 2025 02:09 p. m.
 · 
Redacción D10
