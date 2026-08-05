05 ago 2026
Fútbol Internacional

Lamine Yamal causa sensación con sus vacaciones en Cartagena

El futbolista español Lamine Yamal causó sensación este martes con su visita a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, a donde llegó para pasar sus vacaciones después de coronarse como campeón del Mundial de 2026 junto a su selección.

Agosto 5, 2026 08:05 a. m. • 
Por Redacción D10
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El campeón del mundo se encuentra de vacaciones en Colombia.

Foto: EFE

“Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en su cuenta de X.

El futbolista fue visto paseando por las calles del centro histórico de la ciudad caribeña acompañado por su equipo de seguridad, que lo resguardó de un grupo de fanáticos que se acercó al español para tomarse fotografías.

Varios seguidores publicaron videos de Lamine Yamal cuando salía de su hotel, vestido con una camiseta blanca y un pantalón corto en tono marrón, y saludó a los visitantes que permanecían a la expectativa de poder ver al joven astro del fútbol.

Desde que España se coronó como campeona del Mundial, el pasado 19 de julio frente a Argentina, los jugadores de la selección se han tomado vacaciones por diferentes destinos turísticos.

El jugador del Barcelona, de 19 años, compartió hace poco imágenes de su descanso junto a su familia y su pareja.

Cartagena es una de las ciudades más visitadas de Colombia y, de hecho, tiene un legado de Europa que se conecta bien con España, con destinos que atraen mucho al viajero español, a través de la cultura, historia y gastronomía.

Fútbol Internacional Lamine Yamal Colombia
Redacción D10
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