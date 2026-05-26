25 may. 2026

La Albirroja intensifica trabajos en Ypané

La Selección Paraguaya entró en etapa de trabajos, creciendo en su plantilla con el arribo de los futbolistas de varias partes del mundo, a la espera de la oficialización de la nómina final de 26 jugadores.

Mayo 25, 2026 09:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja continúa ajustando detalles en el CARDE.

Foto: Albirroja

La Selección Paraguaya entró en etapa de trabajos, creciendo en su plantilla con el arribo de los futbolistas de varias partes del mundo, a la espera de la oficialización de la nómina final de 26 jugadores, que viajarán con destino a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Julio Enciso, Damián Bobadilla, Gabriel Ávalos, Juan Cáceres, Matías Galarza, Alex Arce y Gustavo Caballero fueron los jugadores que arrancaron con las labores bajo la atenta mirada del entrenador Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico en el Carde de Ypané. Alejandro Romero Gamarra y Brian Ojeda fueron los últimos en acoplarse.

Ambos futbolistas tienen muchas chances de ser parte del plantel mundialista. “Ansioso por estar con la selección, por estar entrenando, estoy un poco ansioso porque estoy esperando la lista final, realmente todos estamos así y a la vez feliz porque estoy acá, en mi país. La verdad que me estoy sintiendo muy bien, espero hacerlo en los entrenamientos”, apuntó Ojeda, mediocampista del Orlando City de la MLS.

“Creo que en los partidos que jugué lo hice bien, me sentí bien, capaz que en otros partidos no, pero estoy haciendo las cosas como se debe, estoy haciendo lo que me pide el profe, eso ayuda a que pueda reflejar eso”, analizó el volante a lo que sumó: “Es lo que un jugador anhela y lo que yo anhelo, eso es algo único para un jugador, es lo que más deseo en esta vida y en este deporte”.

Para Ojeda el desafío es importante y las expectativas son altas, ante la prolongada ausencia de la Albirroja en el Mundial a lo que remarcó: “Así va a ser la fase de grupos, así como fue Marruecos, así como fue cuando jugamos con Estados Unidos, va a ser duro, pero obviamente tenemos equipo, podemos ganarle a cualquiera, creo que tenemos un gran equipo y podemos pelear a cualquiera en el Mundial”.

La Albirroja entrenará durante dos semanas antes de partir con destino a los Estados Unidos, en donde hará base en la localidad de San José, Los Ángeles, a la espera del estreno en Copa, que será el viernes 12 de junio ante los Estados Unidos en Santa Clara. Sus otros compromisos serán ante Turquía el domingo 20 y frente a Australia el jueves 25.

Este martes el entrenamiento será a las 17:00, a puertas abiertas para la prensa los primeros 15 minutos. Antes, dos jugadores hablarán en zona mixta.

Redacción D10
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