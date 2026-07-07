07 jul. 2026

Manuel Roffo

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Cerro Porteño
El nuevo arquero de Cerro Porteño
Cerro Porteño tiene asegurada la llegada del reemplazante Alexis Martín Arias en el pórtico de cara al segundo semestre de la temporada.
Julio 07, 2026 12:32 p. m.
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Redacción D10