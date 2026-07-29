29 jul 2026
Automovilismo

Saba se impone en Coordillera y va por el Sudamericano

El piloto paraguayo junto a Pablo Olmos volvieron a celebrar en el Campeonato Sudamericano FIA CODASUR, al quedarse con la clasificación general del Rally de Cordillera.

Julio 29, 2026 07:44 p. m. • 
Por Redacción D10
gustavo saba rally

Gustavo Saba, dominó la competencia en Coordillera.

Twitter.

El paraguayo Gustavo Saba, junto a Pablo Olmos, al mando del del Toyota GR Yaris Rally2, vencieron en la clasificación general del Rally de Cordillera, por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano FIA CODASUR, y quinta del Campeonato Nacional de Rally.

Saba dominó con autoridad el barro coordillerano, partiendo en la última etapa con ventaja de 18,8 segundos sobre el argentino Miguel Baldoni y 22,1 respecto a Alejandro Galanti, repitiendo el éxito que impuso en la competencia, para cerrar como sólido líder, apuntando a seguir sumando puntos en su objetivo de conseguir la corona continental.

Con este resultado, Baldoni continúa como líder del Sudamericano, aunque Saba trepa a la segunda ubicación y reduce la diferencia, dejando abierta la definición del título para la última fecha del calendario, que se disputará en Uruguay.

Campeonato Sudamericano de Rally Rally Gustavo Saba
Redacción D10
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