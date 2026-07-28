28 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro acuerda pago por Fabricio Domínguez

Cerro Porteño, obligado a comprar el pase de Fabricio Domínguez, acordó forma de pago con el Sport de Brasil.

Julio 28, 2026 06:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Fabricio Domínguez

Fijo. Fabricio Domínguez, titular en el Ciclón.

Foto: AFP

Cerro Porteño y Sport Recife alcanzaron un acuerdo definitivo para destrabar el conflicto económico en torno al traspaso del lateral uruguayo Fabricio Domínguez. Tras intensas negociaciones entre las directivas de ambos clubes, informó Globo Esporte, la institución brasileña confirmó la resolución del impasse.

Cerro pagará dos cuotas de $600.000 el 31 de julio y el 31 de agosto. Del valor total de la venta, Sport tiene derecho al 60%,.El otro 40% pertenece a Racing, de Argentina.

La disputa entre ambas partes se había generado por diferencias en los plazos y cuotas estipulados en el acuerdo inicial de transferencia. Ante el riesgo de que el reclamo escalara ante la FIFA e implicara sanciones administrativas para la entidad de Barrio Obrero —como la imposibilidad de inscribir nuevos futbolistas en futuros mercados—, la dirigencia azulgrana aceleró los trámites para definir un esquema de pago favorable.

Con la cancelación de esta deuda y el caso formalmente cerrado, Cerro Porteño evita complicaciones legales a nivel internacional y asegura la tranquilidad en torno a la figura de Domínguez, quien sigue siendo una pieza de valor dentro del plantel.

Cerro Porteño Brasil Fabricio Domínguez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
El posible onceno de Cerro Porteño
Cerro Porteño debutará el viernes en el Torneo Clausura ante el Sportivo Trinidense y tendría equipo definido para ese choque.
Julio 23, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
rrrodo.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño tiene todo listo para el debut
Ariel Holan perfila el onceno azulgrana para el debut de este viernes ante Trinidense en La Nueva Olla.
Julio 22, 2026 07:00 p. m.
ddiaro.jpg
Cerro Porteño
La nueva marca que vestirá a Cerro Porteño
Cerro Porteño tendrá una nueva empresa encargada de su indumentaria deportiva desde enero del 2027.
Julio 22, 2026 12:16 p. m.
HNdqJIuW4AAht0n.jpeg
Cerro Porteño
Holan prueba equipo para esperado debut
Con bajas. El entrenador azulgrana no tiene a todos los jugadores a disposición.
Julio 22, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
HNwbPCUWQAAGE-I.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño presenta a su nuevo arquero
Cerro Porteño hizo oficial la presentación de su nuevo portero, el argentino Manuel Roffo.
Julio 21, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
HNrXL6IXkAAjJru (1).jpg
Cerro Porteño
Ariel Gamarra, nuevo jugador de Cerro Porteño
Cerro Porteño hizo oficial la incorporación de Ariel Gamarra como nuevo refuerzo de su plantel principal.
Julio 20, 2026 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10