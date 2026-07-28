Cerro acuerda pago por Fabricio Domínguez

Cerro Porteño y Sport Recife alcanzaron un acuerdo definitivo para destrabar el conflicto económico en torno al traspaso del lateral uruguayo Fabricio Domínguez. Tras intensas negociaciones entre las directivas de ambos clubes, informó Globo Esporte, la institución brasileña confirmó la resolución del impasse.

Cerro pagará dos cuotas de $600.000 el 31 de julio y el 31 de agosto. Del valor total de la venta, Sport tiene derecho al 60%,.El otro 40% pertenece a Racing, de Argentina.

La disputa entre ambas partes se había generado por diferencias en los plazos y cuotas estipulados en el acuerdo inicial de transferencia. Ante el riesgo de que el reclamo escalara ante la FIFA e implicara sanciones administrativas para la entidad de Barrio Obrero —como la imposibilidad de inscribir nuevos futbolistas en futuros mercados—, la dirigencia azulgrana aceleró los trámites para definir un esquema de pago favorable.

Con la cancelación de esta deuda y el caso formalmente cerrado, Cerro Porteño evita complicaciones legales a nivel internacional y asegura la tranquilidad en torno a la figura de Domínguez, quien sigue siendo una pieza de valor dentro del plantel.