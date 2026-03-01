Menú
01 mar. 2026
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Recoleta: Paso a paso
El Ciclón recibe al Canario desde la 20:30 por la octava fecha del torneo Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Marzo 01, 2026 06:22 p. m.
La Nueva Olla será escendario de un choque que promete.
Cerro Porteño
Recoleta
Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Trinidense: Paso a paso
2 de Mayo recibe a Trinidense desde las 20:30 en el Río Parapití por la fecha 8 del torneo Apertura.
Febrero 28, 2026 04:43 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Ameliano vs. Olimpia: Paso a paso
El líder Olimpia visita a Ameliano en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este a las 18:30 por la fecha 8 del torneo Apertura.
Febrero 28, 2026 04:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
El 2 de Mayo recibe en la Terraza al Triqui
El Sportivo 2 de Mayo recibe a Sportivo Trinidense, en duelo correspondiente a la fecha 8 del torneo Apertura 2026.
Febrero 28, 2026 12:33 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
El líder Olimpia, atracción en el Este
Olimpia defiende la punta ante Sportivo Ameliano, en juego a disputarse desde las 18:30. En el equipo decano aparecerá como titular Rubén Lezcano, última gran incorporación.
Febrero 28, 2026 12:30 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Divisional de Primera programa otras dos fechas
Las rondas 9 y 10 se desarrollarán en la primera quincena de marzo, antes de conocer la lista de convocados de Gustavo Alfaro para los amistosos de fecha FIFA.
Febrero 27, 2026 03:31 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Atractivo, reñido pero todo dividido
2-2 fue el resultado de un gran espectáculo futbolístico entre Recoleta y Nacional en el cierre de la fecha 7, a pesar que falta un duelo por regularizar (Guaraní vs. 2 de Mayo).
Febrero 26, 2026 10:51 p. m.
·
Redacción D10
