24 ago. 2025
Guaraní

Rodríguez retornará en el once aborigen

Guaraní tendrá un importantísimo retorno para el encuentro de mañana ante Libertad, que se disputará en Tuyucuá, desde las 18:30. Se trata de Derlis Rodríguez.

Agosto 24, 2025 09:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Sin título.jpg

Clave. Rodríguez fue figura en la fecha 7 vs. Olimpia.

Recordemos que Rodríguez estuvo ausente en la jornada anterior ante Cerro Porteño (3-4). La baja se debió a que el futbolista se encuentra a préstamo en el Legendario por parte del Ciclón.

En contrapartida, se puede mencionar que el artillero histórico Fernando Fernández sigue trabajando en su recuperación y una posible presencia vs. el Repollero no es segura. Iván Ramírez y Diego Fernández están como principales referentes en el ataque. La Fiera sufrió la lesión en la fecha 7, ante Olimpia, en el Este.

Guaraní Derlis Rodríguez Torneo Clausura
Redacción D10
