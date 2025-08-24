Rodríguez retornará en el once aborigen

Recordemos que Rodríguez estuvo ausente en la jornada anterior ante Cerro Porteño (3-4). La baja se debió a que el futbolista se encuentra a préstamo en el Legendario por parte del Ciclón.

En contrapartida, se puede mencionar que el artillero histórico Fernando Fernández sigue trabajando en su recuperación y una posible presencia vs. el Repollero no es segura. Iván Ramírez y Diego Fernández están como principales referentes en el ataque. La Fiera sufrió la lesión en la fecha 7, ante Olimpia, en el Este.