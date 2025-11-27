27 nov. 2025
Guaraní

Rodríguez con la ilusión de campeonar

Guaraní se encuentra ilusionado con el título del torneo Clausura 2025. Para concretar el objetivo deberá ganar ante Luqueño y esperar una ayuda de Atlético Tembetary, que le debe sacar puntos a Cerro Porteño.

Noviembre 27, 2025 08:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Derlis Rodríguez Guaraní.jpg

Goleador. Derlis Rodríguez será una de las apuestas del DT Víctor Bernay ante Luqueño.

Los partidos se disputarán en simultáneo el domingo, desde las 18:00. El Aborigen jugará en el Erico Galeano, en Capiatá, y el Ciclón, en el Defensores del Chaco.

Uno de los principales protagonistas en el Legendario, Derlis Rodríguez, habló después del segundo día de entrenamientos en esta semana crucial. “Es una semana importante para nosotros, todavía estamos con mucha ilusión y muchas ganas de poder campeonar”, expresó el volante ofensivo que hasta aquí ha marcado cinco goles en el torneo.

Cabe mencionar que el pase de Rodríguez pertenece al Ciclón, pero juega a préstamo en la Toldería: “Quiero darle una alegría al aficionado de Guaraní. Yo me debo al club ahora, quiero retribuir la confianza que me depositaron”. Por último, Rodríguez añadió que “lo importante es que los jugadores de Tembetary estarán a la vista de todos. Si realizan un buen partido, podría cambiar el futuro de alguno de ellos”.

