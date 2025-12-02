02 dic. 2025
Guaraní

Víctor Bernay continúa en el Legendario

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, confirmó la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Víctor Bernay.

Diciembre 02, 2025 
Víctor Bernay valoró el esfuerzo.

Pese a no haber logrado el campeonato, en el que estuvo liderando en gran parte, la dirigencia aurinegra decidió dar un espaldarazo al trabajo de Víctor Bernay y confirmarlo como cabeza del cuerpo técnico para la temporada 2026.

La confirmación la hizo el propio presidente de la institución, Emilio Daher, durante una entrevista realizada este martes con el programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Daher dijo que Bernay continúa y ya se encuentran planificando lo que será la temporada 2026 en donde adelantó además que Guaraní volverá a salir al campo para tratar de ser protagonista en los certámenes que dispute.

ANÁLISIS. El presidente legendario afirmó que Guaraní fue el equipo más ganador del torneo, pero que diferentes circunstancias lo apartaron del objetivo.

“Hay que mirar para adelante. El fanatismo es un tipo de ceguera y no es compatible con el dirigente. Hablo desde mi punto de vista, desde mis funciones, tenemos que transmitir confianza y liderazgo a los dirigidos. Lo correcto es mirar adelante y estar con lo que corresponde, pisando tierra, levantar el ánimo, con la fuerza y entusiasmo”, sostuvo Daher.

El mandamás toma estos hechos como un aprendizaje para todos del cuál se debe extraer una mejoría, aunque resaltó la dedicación de los jugadores, así como el compromiso, la lealtad y el sentido de pertenencia.

