Víctor Bernay prueba el posible equipo base

El plantel de Guaraní encaró un día más de entrenamientos de cara al último partido del torneo ante Luqueño, duelo crucial que se disputará este domingo (18:00) en el estadio Erico Galeano.

Recordemos que el Legendario (42 puntos) no tiene margen de error. Deberá ganar su partido y esperar lo que ocurra en el Defensores del Chaco entre Cerro Porteño (43) y Tembetary, por el título del Clausura.

En cuanto al equipo que pondrá el DT aborigen, Víctor Bernay podemos mencionar que utilizará el sistema 4-4-2 con Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Derlis Rodríguez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Jhon Jairo Sánchez; Miño o Torales, e Iván Ramírez. Fernando Fernández quedó descartado por lesión.

LA CIFRA: 5 goles ha marcado Derlis Rodríguez en el Torneo Clausura con Guaraní. Mientras que Iván Ramírez tiene 7.

