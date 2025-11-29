29 nov. 2025
Guaraní

Víctor Bernay prueba el posible equipo base

Guaraní ultima detalles para enfrentar a Luqueño por la fecha 22 del Clausura.

Noviembre 29, 2025 08:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní

Guaraní se aferra a la ilusión.

Foto: Gentileza - Guaraní

El plantel de Guaraní encaró un día más de entrenamientos de cara al último partido del torneo ante Luqueño, duelo crucial que se disputará este domingo (18:00) en el estadio Erico Galeano.

Recordemos que el Legendario (42 puntos) no tiene margen de error. Deberá ganar su partido y esperar lo que ocurra en el Defensores del Chaco entre Cerro Porteño (43) y Tembetary, por el título del Clausura.

En cuanto al equipo que pondrá el DT aborigen, Víctor Bernay podemos mencionar que utilizará el sistema 4-4-2 con Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Derlis Rodríguez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Jhon Jairo Sánchez; Miño o Torales, e Iván Ramírez. Fernando Fernández quedó descartado por lesión.

LA CIFRA: 5 goles ha marcado Derlis Rodríguez en el Torneo Clausura con Guaraní. Mientras que Iván Ramírez tiene 7.

Guaraní Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
