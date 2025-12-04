04 dic. 2025
Guaraní

El DT Bernay evalúa quiénes van a seguir

Víctor Bernay continúa al frente del plantel de Guaraní y ya planifica el 2026.

Diciembre 04, 2025 07:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Bernay.jpg

Optimista. Bernay ya se prepara para la temporada 2026.

Foto: APF

El estratega argentino Víctor Bernay continuará trabajando en Guaraní. El DT recibió el apoyo de la actual directiva para seguir en el club.

En comunicación con Fútbol a lo Grande, el entrenador confirmó que se reunió con la gerencia deportiva del club y su cuerpo técnico para realizar la planificación del 2026. “Tuvimos una reunión muy extensa con el director deportivo en la que se realizó un análisis completo de lo que será el 2026”, dijo el DT.

Bernay afirmó, además, que se realiza un llamado a los futbolistas antes de las fiestas para las evaluaciones. ”El 22 y 23 vamos a hacer evaluaciones físicas. Posteriormente, volverán a tener licencia para que luego de las fiestas volvemos para seguir los trabajos”, apuntó.

Consultado sobre las posibles bajas que podrían tener en el plantel aborigen, Bernay dijo: “Estamos evaluando quiénes seguirán y el director deportivo estará anunciando esas salidas. Si algún jugador del plantel se va vamos a salir a buscar jugadores para incorporar, se va a sumar lo justo y necesario”.

Por último, Bernay reconoció que no se encuentra disgustado por el vicecampeonato. “Lo que queda de no haber logrado el campeonato es el dolor. Todos competimos para ganar. Salir segundo no es nada despreciable. Lamentablemente en nuestro fútbol ser segundo no tiene validez. Nosotros fuimos el equipo más goleador del torneo”, finalizó.

CIFRA. 71 goles anotó Guaraní entre el Apertura y Clausura 2025. Con Bernay como DT en el último torneo marcó 44.

