Guaraní ensaya y define los titulares

Guaraní no tiene margen de error en el torneo, sin embargo en la fecha 21 tendrá un rival muy motivado que estrenará su trofeo de campeón.

Se trata del Gral. Caballero de Mallorquín, recientemente ganador de la Copa Paraguay. Para este juego, el Legendario reservó a todos sus titulares, recordando que en partido por el tercer puesto de la Copa Py (vs. Nacional) dispuso alternancias en todos los puestos.

Ayer, el DT Víctor Bernay realizó la práctica en campo con el equipo que saldrá este domingo (18:00) y el sistema táctico será el 4-3-3 con Aldo Pérez en portería; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín en defensa; Agustín Manzur, Aldo Maíz y Luis Martínez; Jhon Sánchez, Fernando Fernández y Derlis Rodríguez. Guaraní (39 puntos) debe ganar y esperar un tropiezo de Cerro Porteño (40) para aspirar al título.