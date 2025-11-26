26 nov. 2025
Guaraní

Guaraní no pierde la ilusión

Guaraní sigue con chances de coronarse campeón del fútbol paraguayo después de 9 años.

Noviembre 26, 2025 12:41 p. m.
580941574_18539106031011072_3912942966631437853_n.jpg

El Legendario sigue soñando.

Foto: Prensa Guaraní

Guaraní no tira la toalla en el torneo Clausura 2025. El equipo de Víctor Bernay se prepara para lo que será su compromiso del domingo ante Sportivo Luqueño, desde las 18:00 horas en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá, por la fecha 22.

El Aborigen aún está con chances de campeonar. Para que eso ocurra debe ganar sí o sí su partido y esperar que Cerro Porteño empate o pierda ante Atlético Tembetary en el Defensores del Chaco. Difícil pero no imposible.

El Legendario no grita campeón en el fútbol paraguayo desde hace nueve años, ya que la última vez fue en el campeonato Clausura 2016, con el técnico argentino Daniel Garnero a la cabeza.

Guaraní Torneo Clausura
