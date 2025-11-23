23 nov. 2025
Guaraní

Los once de Víctor Bernay para seguir en la pelea

Guaraní confirmó su alineación titular para buscar el triunfo en Juan León Mallorquín ante General Caballero y extender a la última fecha la definición del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

Noviembre 23, 2025 05:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Fernando Fernández, la carta de gol en Guaraní.

Guaraní ya tiene su onceno plenamente confirmado para medir fuerzas a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 21 del torneo Clausura. Los dirigidos por Víctor Bernay precisan únicamente de la victoria para extender a la última fecha la definición por el título.

Víctor Bernay para en cancha el siguiente equipo: Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte y Eduardo Zaracho; Agustín Manzur, Iván Ramírez, Derlis Rodríguez y Thiago Servín; Luis Martínez y Fernando Fernández.

Guaraní no tiene otro camino más que el de ganar y esperar. Un triunfo de Cerro Porteño lo obliga al Indio a ganar a como de lugar, caso contrario, el Ciclón será el monarca del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

Redacción D10
