Guaraní

El Aborigen trabaja con optimismo

Guaraní encara la semana de manera positiva y confía en la posibilidad de dar la vuelta olímpica en el presente Torneo Clausura 2025. Su rival en la fecha 21 será el Gral. Caballero, en Juan León Mallorquín.

Por Redacción D10
Buena onda. Luis Martínez se perfila como titular ante el Rojo Mallorquino.

El cuadro aborigen entrenó ayer a puertas abiertas para la prensa y los trabajos se enfocaron en lo físico y táctico, mientras que para hoy se tiene previsto realizar fútbol.

El entrenador Víctor Bernay para el duelo contra los vigentes campeones de la Copa Paraguay 2025 cuenta con la mayoría de sus futbolistas. Se espera por la llegada de Aldo Pérez, guardameta quien realizó la gira con la Albirroja. Además, la baja obligada será la de Alexandro Maidana, el futbolista se encuentra suspendido a raíz de la expulsión en la fecha 18 ante Olimpia.

El duelo ante Gral. Caballero será el domingo desde las 18:00 y el viaje de la delegación aborigen al Este se realizará el sábado, de siesta.

El posible equipo que el estratega Víctor Bernay pondría en cancha sería con Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Agustín Manzur, Aldo Maíz y Luis Martínez; Jhon Jairo Sánchez, Fernando Fernández y Derlis Rodríguez.

