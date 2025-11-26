26 nov. 2025
Guaraní

Bernay inicia semana confiado en el título

Guaraní realizó su primer entrenamiento de cara a la última fecha del torneo Clausura 2025, a la que llega con posibilidades de ser campeón el próximo domingo.

Noviembre 26, 2025 09:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní_64357523.jfif

En duda. Fernando Fernández se recupera de una dolencia.

El DT aborigen, Víctor Bernay, durante la entrevista con Fútbol a lo Grande se refirió al último partido de su plantel y destacó que estarán plenamente concentrados en Luqueño. “No podemos gastar energías en lo que pase en la otra cancha (Tembetary vs. Cerro Porteño), toda nuestra energía está puesta en el juego ante Luqueño”, comentó.

Recordemos que el Ciclón mantiene la ventaja de un punto sobre el Legendario, es decir, una victoria azulgrana significará el título y el vice para el Indio.

Por otra parte, Fernando Fernández realizó trabajos de fisioterapia para recuperarse del golpe en el tobillo sufrido en el partido contra Gral. Caballero. “Hoy (ayer) estará el resultado de FerFer, se ve una inflamación en el tobillo, luego tendremos el informe médico”, señaló Bernay.

Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
