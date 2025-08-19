Rodríguez con la mira en el Clausura 2025
El titular del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, manifestó en Fútbol a lo Grande que la prioridad de la institución es pelear el Clausura 2025, atendiendo que fue el primer equipo de Primera en ser eliminado de la Copa Paraguay 2025.
“Priorizamos el torneo local, pero también le dimos la chance a los jugadores de la casa en Copa Paraguay y nos ganó bien Minga Guazú. Planificamos el juego ante Ameliano y nos salió bien”, dijo Rodríguez. Recordemos que el Auriazul se impuso por 0-1 ante la V azulada en Villeta.
Actualmente Luqueño y Guaraní (16 puntos) son los escoltas de Cerro Porteño (20). En la jornada 9, el Auriazul oficiará de local en el Luis Salinas este sábado 23 desde las 18:30 ante Recoleta.