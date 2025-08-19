19 ago. 2025
Sportivo Luqueño

Rodríguez con la mira en el Clausura 2025

El titular del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, manifestó en Fútbol a lo Grande que la prioridad de la institución es pelear el Clausura 2025, atendiendo que fue el primer equipo de Primera en ser eliminado de la Copa Paraguay 2025.

Agosto 19, 2025 09:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño y Ameliano_Lautaro Comas_62581891.jpg

Certero. Lautaro Comas (37) anotó el único gol del duelo.

“Priorizamos el torneo local, pero también le dimos la chance a los jugadores de la casa en Copa Paraguay y nos ganó bien Minga Guazú. Planificamos el juego ante Ameliano y nos salió bien”, dijo Rodríguez. Recordemos que el Auriazul se impuso por 0-1 ante la V azulada en Villeta.

Actualmente Luqueño y Guaraní (16 puntos) son los escoltas de Cerro Porteño (20). En la jornada 9, el Auriazul oficiará de local en el Luis Salinas este sábado 23 desde las 18:30 ante Recoleta.

Daniel Rodríguez Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Julio César Cáceres_52407543.png
Sportivo Luqueño
Cáceres califica de “rara” la situación de Martínez
Julio César Cáceres opinó de la situación que vivió “Chino Martínez” en Sportivo Luqueño.
Julio 12, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Chino Martínez.jfif
Sportivo Luqueño
El Chino Martínez brinda su versión
El atacante del Sportivo Luqueño, Diego Chino Martínez, desmintió su salida del equipo auriazul, por el contrario sostuvo que tuvo el apoyo del club y del cuerpo técnico tras estar aquejado por un problema de salud.
Julio 10, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
GvQ08iqWIAAdkCS.jfif
Sportivo Luqueño
Julio César Cáceres, contento por el debut victorioso
Julio César Cáceres, técnico de Sportivo Luqueño, se refirió al estreno con triunfo ante el último campeón Libertad.
Julio 07, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres.jfif
Sportivo Luqueño
Julio Cáceres, con el desafío de realizar un buen torneo Clausura
El entrenador de Luqueño, Julio César Cáceres, asume el compromiso y el desafío de un club pasional, que necesita ser protagonista en el torneo.
Julio 03, 2025 06:52 p. m.
Sergio Díaz_61725218.jpg
Sportivo Luqueño
Luqueño termina preparación con amistoso ante Nacional
El Sportivo Luqueño se prepara para su segundo y último duelo de preparación de cara al torneo Clausura 2025, su rival será Nacional el día de mañana en escenario y horario a confirmar.
Junio 27, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Santa y Pérez.jpg
Sportivo Luqueño
Julio Cáceres potencia la dupla Santander-Pérez
Federico Santander, delantero del Sportivo Luqueño se prepara para ser protagonista en el Clausura.
Junio 24, 2025 08:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más