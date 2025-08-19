Rodríguez con la mira en el Clausura 2025

“Priorizamos el torneo local, pero también le dimos la chance a los jugadores de la casa en Copa Paraguay y nos ganó bien Minga Guazú. Planificamos el juego ante Ameliano y nos salió bien”, dijo Rodríguez. Recordemos que el Auriazul se impuso por 0-1 ante la V azulada en Villeta.

Actualmente Luqueño y Guaraní (16 puntos) son los escoltas de Cerro Porteño (20). En la jornada 9, el Auriazul oficiará de local en el Luis Salinas este sábado 23 desde las 18:30 ante Recoleta.