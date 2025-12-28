Aldo Maíz, virtual refuerzo de Sportivo Luqueño

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande (1080 AM), el mediocampista confesó: “Cuando salió la noticia de que salía libre de Guaraní, Sportivo Luqueño fue el primero en mostrar su interés”.

El centrocampista aún tiene contrato con Defensa y Justicia por lo que también ya hablaron con “la gente de Argentina para poder darse esto”. Fue en el cuadro argentino que coincidió en los vestuarios con Lucas Barrios, hoy DT del Auriazul.

“Ya hablé con el profe Lucas. Estuvimos charlando sobre cómo sería el esquema de juego y me interesó su proyecto. Sé del estilo de juego que le gusta”, indicó.

“Estuvimos charlando sobre eso, que me lleva para sumar minutos y poder rendir al máximo.

Como ya me tuvo de compañero en Argentina, ya me vio como entreno”, sentenció.

Luqueño será el quinto equipo de Maíz en el fútbol paraguayo, tras debutar en General Díaz, pasar por Cerro Porteño, Sportivo Ameliano y últimamente en Guaraní.