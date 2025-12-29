29 dic. 2025
Sportivo Luqueño

Intensa poda luqueña a la espera de fichajes

Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres son los futbolistas que no continuarán en Luqueño para el 2026.

Diciembre 29, 2025 07:53 a. m. • 
Por Redacción D10
G9RSrLoWAAA79Ft.jpeg

Sin pausas. La plantilla se movilizó en el complejo Rakiura.

Foto: Prensa - Luque

Esta decisión fue tomada por la dirigencia a raíz del rotundo fracaso futbolístico del año 2025. Ya apuntando a lo que se viene, el plantel continúa el proceso de preparación. Este domingo, por la mañana, la plantilla se movilizó en el complejo Rakiura. La única incorporación confirmada es la de Óscar Ruiz.

Redacción D10
