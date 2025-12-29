Intensa poda luqueña a la espera de fichajes
Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres son los futbolistas que no continuarán en Luqueño para el 2026.
Esta decisión fue tomada por la dirigencia a raíz del rotundo fracaso futbolístico del año 2025. Ya apuntando a lo que se viene, el plantel continúa el proceso de preparación. Este domingo, por la mañana, la plantilla se movilizó en el complejo Rakiura. La única incorporación confirmada es la de Óscar Ruiz.