Rodrigo Ruiz Díaz, el punta señalado por el Franjeado

Con 25 años, y una campaña que lo tuvo como protagonista con el Gallo Norteño sumando 22 partidos y siete goles, Ruiz Díaz será buscado por la dirigencia decana; al igual que el volante Javier Domínguez.

El Franjeado busca sumar jugadores nacionales para no complicarse con el cupo de extranjero (pueden jugar cuatro según la regla), además, con posibilidad de reventa.

En cuanto al central que se busca, saltó el nombre de Robert Rojas, defensor paraguayo que pertenece a River Plate de Argentina, que no tuvo muchos minutos en su préstamo en Vasco da Gama y no será tenido en cuenta en el Millonario. De ahí que Olimpia podría pedirlo en condición de préstamo para levantar el nivel del defensor, ex Guaraní. La continuidad de Manuel Capasso está complicada, ya que el pase cuesta USD 1.500.000; el club intentará arreglar por el 50%.

Asamblea. Este jueves 19 a las 18:30 se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria que tendrá como tema principal cambios en el estatuto para permitir el nuevo proyecto del estadio de Para Uno.