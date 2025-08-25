25 ago. 2025
Olimpia

Las opciones para Scavone

Óscar Vicente Scavone, voz autorizada en Olimpia, tiró dos nombres para ocupar el cargo dejado por Ramón Díaz.

Agosto 25, 2025 12:01 p. m. • 
Por Redacción D10
candidatos.jpg

Almeida y Cáceres son candidatos.

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a la crisis que atraviesa el equipo que nuevamente se quedó sin DT tras la renuncia de Ramón Díaz.

El legendario dirigente sostuvo que es momento de apostar a figuras de la casa y descartar la llegada de técnicos extranjeros, ya que no queda tiempo para conocer el plantel, la casa y el fútbol paraguayo. En ese momento, Scavone tiró dos nombres que a su criterio podrían ocupar el cargo vacante.

“Ever está libre, está siguiendo a Olimpia y Julio Cáceres ha dejado buen recuerdo, ha hecho un gran trabajo, pero hay que ver si está dispuesto a conversar con Luque. Él esta con compromiso, pero hizo un cuerpo técnico y reúne las condiciones”, expresó en la 1080 AM.

“Son dos ídolos. Ever es un histórico, Julio dejó un gran recuerdo. Recibió un plantel que venía mal, después de unos partidos recupera, empezó a ganar y ganó tres títulos en 15 meses, tienen la aceptación del público”, subrayó.

DESCARTADO. En otro momento, Scavone le bajó a Olimpia de la pelea por el título del torneo Clausura. “Ahora otra vez con cambio de técnico, lo veo muy difícil”, tiró.

Óscar Vicente Scavone Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
