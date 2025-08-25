Diego Domínguez: “Competir en casa es una gran responsabilidad y un orgullo”

Con entusiasmo y compromiso, Domínguez expresó la emoción de competir en su tierra natal: “Es una gran responsabilidad correr en mi país. Si bien siempre estoy representando a Paraguay en el exterior, hacerlo en casa tiene un peso especial. Es una motivación enorme”.

El piloto adelantó que este domingo y lunes estará realizando pruebas en terreno, e invitó a los aficionados a acercarse: “Estamos listos. Vamos a estar probando el terreno y los esperamos a todos los que quieran venir a mirar”.

Sobre su vehículo, detalló que se trata de un Turbo 1600 de 3 cilindros, un auto muy potente con excelentes suspensiones, ideal para los exigentes tramos del WRC.

El WRC Ueno Rally del Paraguay 2025 marcará la primera vez que nuestro país será sede oficial de una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el certamen más prestigioso del automovilismo de ruta. La competencia se desarrollará en los caminos de Itapúa y otras regiones del sur del país, y se espera la participación de los mejores pilotos del mundo, así como una gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Durante su testimonio, Domínguez también destacó el trabajo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en la promoción del país: “Es muy importante lo que está haciendo Senatur para posicionar a Paraguay. Este tipo de eventos no solo son deportivos, también son una gran vitrina para mostrar lo que somos”.

La ministra de Turismo, Angie Duarte, celebró las palabras del piloto y agradeció su compromiso: “Gracias Diego por llevar nuestra bandera con tanto orgullo. El turismo deportivo es una herramienta poderosa para mostrar al mundo la calidez de nuestra gente, nuestros paisajes y nuestra capacidad de organización”.

Un campeón mundial con sangre paraguaya

Con tan solo 24 años, Diego Domínguez Bejarano se consagró campeón del mundo en la categoría WRC3, convirtiéndose en el primer piloto paraguayo en lograr este título. La hazaña se concretó en la última fecha del campeonato, celebrada en los caminos de Concepción, Chile, durante el Rally Bio Bio.

Al mando de su Ford Fiesta, Domínguez logró su cuarta victoria en la temporada, tras imponerse en los rallies de Portugal, Italia, Polonia y Chile. Aún restan dos competencias en el calendario: el Rally de la Unión Europea y el Rally de Japón. Con estos resultados, el piloto paraguayo y su copiloto español alcanzaron 100 puntos, superando ampliamente al estonio Romet Jürgenson, quien suma 61.

Este logro no solo inscribe a Paraguay en la historia del automovilismo mundial, sino que fortalece su posicionamiento como sede de futuras ediciones del WRC, previstas para 2025, 2026 y 2027.