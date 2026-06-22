22 jun. 2026
Olimpia

Hugo Quintana a Ecuador; Facundo Insfrán iría a Medio Oriente

Un movimiento importante se está estando en el Club Olimpia con la transferencia de Hugo Quintana al fútbol ecuatoriano. Además está por concretarse la salida del arquero Facundo Insfrán a Emiratos Árabes Unidos.

Junio 22, 2026 05:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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Nuevos horizontes. Quintana e Insfrán dejan el Decano para militar en equipos de élite en sus respectivos países.

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Las arcas del Club Olimpia podrían recibir un importante alivio económico con la transferencia de Hugo Quintana al fútbol ecuatoriano. Además está por concretarse la salida del joven arquero Facundo Insfrán al balompié de Emiratos Árabes Unidos.

El mediocampista Hugo Lorenzo Quintana, de 24 años, continuará su carrera en el Matagigantes, que adquiere el 50 por ciento de sus derechos económicos y federativos. Según informaciones, la operación representará un ingreso cercano a los 2 millones de dólares para la institución franjeada, que además conservará una parte de la ficha del futbolista.

Quintana, quien tuvo un paso por Palmeiras, se formó en la cantera franjeada en el que debutó profesionalmente en el 2018. Cabe mencionar que Huguito acaba de conquistar el Apertura 2026 con Olimpia, con el que acumula ocho títulos en Para Uno.

A EMIRATOS. Por otra parte, el Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos tiene muy avanzadas las negociaciones para incorporar al guardameta Facundo Insfrán Lirussi, de 20 años.

La entidad de Abu Dabi pretende quedarse también con el 50 por ciento de los derechos económicos del portero, integrante de las selecciones juveniles de Paraguay y con algunas presentaciones en el primer equipo de Olimpia. Por el momento, el titular del club Rodrigo Nogués estudia la propuesta que sería viable.

Olimpia Hugo Quintana Facundo Insfrán
Redacción D10
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