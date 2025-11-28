Rodrigo Gómez está viviendo el sueño

Rodrigo Gómez habló este viernes de cara al dueño clave que tiene Cerro Porteño frente al Atlético Tembetary. El canterano de 19 años, que podría vivir su primer título con el Azulgrana, aseveró que “mentalmente estamos tranquilos, tratamos de mantener la calma, enfocarnos en el objetivo y trabajar al 100%. Para mí esto es un sueño hecho realidad”.

El Ciclón, con una victoria, será el monarca del Torneo Clausura sin importar lo que ocurra en otro escenario. “La expectativa es impresionante, algo único. Estamos muy bien preparados para lo que se bien. Cada partido es una final para nosotros”, remarcó.

Si bien el rival ya descendió, el juvenil dijo que “solo tratamos de hacer nuestro trabajo, que es ganar, lo que pasa afuera ya no es nuestro problema. Solo tratamos de ganar”. Cerro Porteño visitará a Atlético Tembetary el domingo, a las 18:00 en el ueno Defensores del Chaco.