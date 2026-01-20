Alfaro visita la práctica de Cerro Porteño

20 ene. 2026
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, visitó la práctica del supercampeón Cerro Porteño.

La práctica de este martes en La Nueva Olla tuvo la visita especial del entrenador de la Selección Paraguaya Gustavo Alfaro, quien aprovechó para saludar al plantel, cuerpo técnico y presidente saliente del club, Juan José Zapag.

En algunas postales en redes sociales de Cerro Porteño se pudo observar a Gustavo Alfaro charando con Gustavo Velázquez, Blas Riveros y el portero Roberto Gatito Fernández, habitualmente convocados a la Selección Paraguaya.

También hubo tiempo para conversar con Jorge Bava, técnico del Ciclón y con el propio presidente azulgrana Juan José Zapag, quien también sorprendió con su visita al plantel que retornó al país hace unos días tras sus amistosos en Uruguay por la Serie Río de la Plata.

